Como Te Quiero Yo A Ti, el nuevo tema publicado de Selena Quintanilla

Los familiares de Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, asesinada en 1995, estrenaron este viernes 29 de julio el sencillo Como Te Quiero Yo A Ti. La canción es un adelanto del que será el próximo disco de la cantante 'MOONCHILD Mixes'. El albúm se publicará bajo el sello Warner Music Latina.

"Es un sencillo con el cual queda demostrado que la energía y el carisma de Selena continúa vigente. Además se sigue conectando con las nuevas generaciones", señaló la discográfica en un comunicado.

Como Te Quiero Yo A Ti es una composición de Ricky Vela, quien fue miembro de la banda original de Selena y Los Dinos. El artista figura en los créditos de No Me Queda Más, éxito que es uno de los más escuchados de la reina del tex-mex.

El futuro álbum del que forma parte este sencillo se basa en antiguas grabaciones de la cantante, hechas cuando tenía entre 13 y 16 años de edad, a las que se le alteró la voz de forma digital para que suene como una mujer de unos 23 años, según explicó su hermano AB Quintanilla III, productor del disco y uno de los gestores del legado de la cantante.

"Estoy muy emocionado con el nuevo álbum de Selena. Siento que le da a los fans la oportunidad de escuchar sus humildes comienzos, que fueron grabados originalmente en vinilo y ahora remezclados con un sonido fresco", expresó en la nota AB Quintanilla.

