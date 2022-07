La nueva vida del 'Encantador de perros' tras una profunda crisis

Cesar Millán, el encantador de perros, con su mascota de raza pitbull llamado Junior. Foto: Instagram / @cesarsway

Diario El Tiempo de Colombia (I)

Hace 10 años el canal de televisión ‘National Geographic’ dejó de producir uno de los programas que mayor éxito ha tenido. 'El encantador de perros' fue una serie que se estrenó en el 2004 con el famoso entrenador canino César Millán, quien ayudaba a varias familias a educar y entrenar a sus mascotas con problemas de comportamiento.

Con nueve temporadas, el mexicano obtuvo reconocimiento en todo el mundo, escribió siete libros y creó el primer centro psicológico canino (Dog Psychology Center), ubicado en Santa Clarita, California, una zona de 18 hectáreas que cuenta con un gimnasio para perros, un albergue, una granja y una terraza."Creé este lugar para que las personas puedan ingresar a un hogar seguro, en paz y amor, donde todos los animales y especies viven juntos en armonía", compartió por medio de su canal de YouTube ‘Cesar Millan’.

El entrenador de perros, César Felipe Millán Favela, de 52 años, nació el 27 de agosto de 1969 en Culiacán, México. Durante su infancia creció en una finca en Sinaloa, hasta que se mudó a la ciudad para tener una mejor educación.



A los 13 años conoció su pasión y la que sería su vocación para toda la vida. "Un día iba a un campeonato de judo y, en el camino, me paré en el malecón de Mazatlán y le dije a mi mamá '¿Crees que puedo ser el mejor entrenador de perros del mundo?' , y ella ni sabía qué era eso, pero me dijo '¡Tú puedes ser lo te dé la gana!'", explicó Millán para el medio ‘CNN’.

El mexicano se cautivó por los caninos gracias a ‘Lassie’ y ‘Las aventuras de Rin Tin Tin’, dos series que relataban la vida de los perros que vivían en Estados Unidos. Así fue como tomó la decisión de su futuro.



El 25 de diciembre de 1991, día antes de Navidad, decidió empacar maletas y viajar hasta la frontera de Estados Unidos, de manera ilegal, con USD 100 en el bolsillo.

En cuanto llegas al cruce, lo primero que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar", relató sobre la realidad que viven los migrantes, en el medio ‘Red Table Talk’.

El entrenador tuvo que hacer muchos sacrificios para cumplir sus sueños. Incluso ha confesado que en algunas ocasiones se dejaba atrapar por la Policía para que ellos lo alimentaran y no tuviese que gastar dinero, el cual usó cuando un hombre le cobró los mismos USD 100 para enseñarle el camino a Estados Unidos.

Aunque César no tenía conocimiento sobre el idioma, pudo conseguir un trabajo como peluquero canino. Fue así como conoció a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien se ofreció a contratarle un profesor particular de inglés para que aprendiera el idioma, con el objetivo de mejorar su calidad de vida social y laboral.

En el 2002 abrió su centro para trabajar con perros agresivos y empezó a ganar reconocimiento, el cual llamó la atención del periódico ‘Los Ángeles Times’ por su historia, que fue publicada como reportaje sobre su labor. Así, la productora ‘National Geographic’ desarrolló la idea de ‘El encantador de perros’, que emitió el mexicano durante ocho años.



Uno de los momentos más difíciles que Millán tuvo que pasar fue en el 2010, cuando falleció su pitbull Daddy, su gran compañero. Además, la madre de sus dos hijos (Andre Millán, de 27 años, y Calvin Millán, de 21 años), decidió pedir el divorcio, razones que lo llevaron a sufrir una gran depresión.

"Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar simplemente se fue", le confesó a Jada Smith en 2016, además de contar que tuvo la intención de acabar con su vida.



Después de muchas situaciones que ha pasado el mexicano, él y su pareja actual, la estilista Jahira Dar, con quien tiene una relación desde 2016, no suelen hablar sobre su vida privada, ya que señalan que sus proyectos son más importantes.

Es el caso de ‘Better Human, Better Dog’, su última producción televisiva, que abre las puertas de su rancho para transformar a las familias con sus mascotas con varias actividades para que las personas aprendan la forma correcta de educar a sus ‘peludos’.

“Así puedo enseñarles a conectar y a encontrar esa relación que todos buscamos, que se basa en la confianza, el respeto y el amor. Imagina un mundo lleno de esos sentimientos, habría un mejor planeta y por eso yo digo que si hay un buen humano, habrá un buen perro", mencionó el 2021 en su canal de YouTube, que lo ha ayudado a seguir mostrando el trabajo que ha realizado por más de una década a causa del amor y la pasión que tiene por estos animales.