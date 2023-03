Mugre Sur se presenta en Quito antes de su estreno en el Estéreo Picnic

Mugre Sur se presentará el sábado 25 de marzo en el Estéreo Picnic. Foto: Cortesía

Redacción Tendencias (I)

Mugre Sur se presenta en el Teatro Variedades de Quito, este 21 de marzo del 2023, desde las 15:00. Será un ensayo escénico antes de su estreno en el Estéreo Picnic, en Bogotá Colombia.

Con esta presentación en la capital ecuatoriana, el grupo parte con ilusiones a Bogotá. Este prestigioso musical reúne a diversos grupos del mundo con propuestas culturales novedosas.

El evento artístico se realizará entre el 23 y el 26 de marzo de 2023, en la capital colombiana. Mugre Sur hará su estreno el sábado 25 de marzo.

Ese mismo día, se presentará Wu-Tang Clan, a quien el grupo ecuatoriano admira por lo cual considera un sueño su participación.

Entre los invitados constan Drake, Billie Eilish, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Rosalía, Tame Impala, Blondie, The 1975, Morat, Kali Uchis, Moderat y Bizarrap, Lil Nas X.

Mugre Sur lleva su delegación. Irán nueve personas. Habrá dos cantantes de apoyo, un DJ, un sonidista que se encarga de la parte visual, un jefe de piso, y un manager tour.

Mugre Sur y su propuesta

Mugre Sur nació en el 2000 y mantiene una propuesta cultural contestaria. Utiliza un lenguaje coloquial, jerga callejera y lenguajes de Ecuador, Colombia y Venezuela.

La agrupación de hip hop utiliza disfraces y elementos visuales para conectar con el público.

Disfraz se transforma en cada canción y todo el crew realiza actuaciones e improvisación.

Uno de sus últimos personajes es el Muecas, la cabeza de un basurero en forma de payaso, símbolo que se hizo popular en las protestas de octubre de 2019 y que Mugre Sur lo utiliza para criticar a los políticos.

"Pensarás bien por quién vas a votar, vivo vivo, alzando pelito, no serás mushpa, verás que todos esos son cleptócratas", dice la canción, que mezcla el lenguaje de las calles, con dichos populares de Quito y palabras kichwa.

Estéreo Picnic y su agenda

Mugre Sur se presentará el 25 de marzo, pero habrá otras presentaciones.

Jueves 23 de marzo

Se presentarán Twenty One Pilots, Tame Impala, Cut Copy, Cigarettes After Sex, Melanie Martinez, The 1975, Wallows, Mitú (que estaba programado para el sábado), Juliana y otros grandes artistas.

Viernes 24 de marzo

Entrarán en escena Drake, Rosalía, Debbie Harry y Blondie. También estarán la salsa romántica de Jerry Rivera, Tove Lo, Aurora, Fred Again, Devendra Banhart y Omar Apollo, Sen Senra, Mabiland, Louta, entre otros.

Sábado 25 de marzo

En este día, será la presentación estelar de The Chemical Brothers y Wu-Tang Clan. También estarán Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otros.

Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur también suben al escenario.

Domingo 26 de marzo

Se presentarán Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Kali Uchis, Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike, Elsa y Elmar, Villano Antillano, y otros artistas más.

