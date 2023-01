Así luce la ganadora de Miss Universo 2022

R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, se alzó con la corona de la mujer más bella del planeta en la edición de Miss Universo, que tuvo lugar el pasado sábado 14 de enero de 2023.

Gabriel, quien el año pasado se convirtió en la primera filipino-estadounidense en ganar Miss Estados Unidos, logró anteponerse a más de 80 candidatas en Miss Universo. Entre ellas, la venezolana Amanda Dudamel y la dominicana Andreína Martínez, quienes lograron clasificar, junto con Bonney, al top tres del popular certamen de belleza.

En medio del escándalo que supuso el triunfo de Gabriel, quien se llevó la corona por delante de Amanda Dudamel, han salido a relucir unas fotografías en las que se ve al natural, sin una gota de maquillaje en el rostro.

Si bien la mayoría de fotografías del feed de Instagram de Gabriel se encuentran eclipsadas por los vestidos de gala, su paso por Miss Universo y su labor como diseñadora de modas, también hay espacio para la naturalidad.

Una imagen, con fecha de publicación del 4 de diciembre del 2022, muestra a ‘la mujer más bella del mundo’ como poco se le ha visto últimamente: al natural y sin una gota de maquillaje. Con nada más que una selfie, Gabriel dejó a la vista una tersa, luminosa y cuidada piel que, por supuesto, no pasó desapercibida entre los usuarios.

“Mejor al natural”, “Muy bonita sin maquillaje”, “Esta chica es preciosa. Merecía ganar”, “Se ve más linda sin maquillaje” y “Muy hermosa”, fueron algunos de los comentarios que exaltaron la belleza de Gabriel.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, también hubo algunos internautas que, en vez de elogiar, insinuaron que no merecía el título. “Una belleza muy común”, “No es lo que se vio en Miss Universe” y “Nada que ameritara la corona”, escribieron en redes.

La coronación de Gabriel trajo orgullo y felicidad para el territorio estadounidense, pero no estuvo alejada de la polémica: la victoria de la representante norteamericana se vio opacada por los rumores de un posible fraude. Unos alegaban favoritismo; mientras que otros hablaban de estrategia.

Fue tanto el revuelo en redes que, hasta la dueña de la organización de Miss Universo, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, se pronunció en su cuenta de Instagram con respecto a las acusaciones: “Las reglas y los jueces fueron justos y equitativos. Cada concursante de Miss Universo se midió por sus propios méritos en la competencia. No todos pueden ganar la competencia, pero todos tienen las mismas oportunidades de ganar”.

Con 28 años de edad, la estadounidense R´Bonney Gabriel se alzó con el título de Miss Universo. Nacida en Houston -pero con raíces filipinas por parte de su padre-, es modelo, instructora de costura y una diseñadora de modas apasionada que prioriza no solo el medio ambiente en su trabajo, sino también a la comunidad.

“Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica. Y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferencia (…) Voy a usar la moda como fuerza para el bien”, señaló la actual Miss Universo en diálogo con el programa Good Morning America.

Mucho antes de participar en el concurso de belleza, la estadounidense cursó una licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North Texas, de dónde se graduó en 2018. De allí se especializó en fibras.

Su pasión y trayectoria en la moda también quedó en evidencia en Miss Universo con la capa de color anaranjado que Gabriel no solo lució, sino también diseñó. “Si no es ahora, entonces cuándo”, se leía en la tela que desfiló por la pasarela.

Remember to vote for your favorite cape, although these delegates are making it impossible to choose!

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/xVEiKWN75E