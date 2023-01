Libro del príncipe Harry revela pelea con su hermano William

Libro biográfico del príncipe Harry revela una riña con su hermano William. Foto: EL COMERCIO

Una discusión que terminó en un enfrentamiento físico entre Harry y William, es una de las revelaciones que ofrecerá Spare, el nuevo libro biográfico del príncipe Harry.

Según una publicación del periódico británico The Guardian y citado por varios medios internacionales, explica que el altercado habría ocurrido cuando los hermanos mantenían una conversación sobre Meghan Markle, en 2019.

El periódico del Reino Unido afirma haber visto una copia anticipada de la obra biográfica, en donde Harry, el duque de Sussex, supuestamente alega que su hermano William, el príncipe de Gales, lo tiró al suelo durante el altercado.

La publicación del medio británico detalla que la riña ocurrió tras una conversación en la cual William, el heredero al trono británico, llamó a Markle “difícil, grosera y abrasiva”.

Según la publicación hecha por The Guardian, la discusión se intensificó hasta que William “me agarró por el cuello, rompió mi collar y… me tiró al suelo”.

Esta es uno de los supuestos relatos que ofrecerá Spare, que será lanzado el 10 de enero de 2023.

La relación de Harry y Meghan, desde la boda en 2018, está en constante escrutinio de los medios de comunicación, con especial interés en la duquesa de Sussex.

