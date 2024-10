Liam Payne, el exintegrante de la icónica banda británica One Direction, falleció trágicamente el pasado miércoles en Buenos Aires, Argentina, tras caer de la tercera planta de un hotel.

Los fans siguen conmocionados. En redes sociales envían muestras de cariño al joven músico.

Liam Payne: una vida marcada por el éxito y la tragedia

Su llegada al mundo de la música ocurrió a través del programa ‘The X Factor’, donde su carrera se vio afectada por múltiples desafíos personales.

Liam Payne se presentó por primera vez al concurso en 2008, a los 14 años, pero fue descartado por su juventud.

En 2010, regresó y se unió a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, formando One Direction, que rápidamente se convirtió en una de las boybands más exitosas de su época.

Durante su carrera, la banda vendió más de 70 millones de discos y estableció récords en la lista Billboard, siendo la primera en debutar con sus primeros cuatro álbumes en el número uno.

Liam Payne y el lado oscuro de la fama

A pesar del éxito, Payne enfrentó el lado oscuro de la fama. En varias entrevistas, comentó sobre las dificultades de lidiar con el reconocimiento público y los excesos que acompañaron a la vida en el escenario.

“El minibar siempre está ahí”, reflexionó sobre su lucha con el alcohol durante su tiempo en la banda. Tras la disolución de One Direction en 2016, Payne intentó relanzar su carrera como solista, logrando cierto reconocimiento con temas como Strip That Down y For You.

Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por altibajos, incluyendo su relación con Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo y luego se separó.

En los últimos años, Payne enfrentó problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado en dos ocasiones en 2023.