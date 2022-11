Letitia Wright: Fue difícil imaginar ‘Black Panther’ sin Chadwick Boseman

La actriz Letitia Wright interpreta a Shuri en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Foto: cortesía Marvel Studios

Fernando Criollo. (I)

‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrena este jueves 10 de noviembre del 2022 en los cines de Ecuador.

La cinta se estrena dos años después del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, que interpretó al príncipe T’chala y su alter ego Black Panther.

Ahora, el protagonismo pasa a manos de Letitia Wright, quien le da vida a Shuri, hermana del príncipe T’Chala. En una entrevista compartida por el estudio, la actriz estadounidense comparte detalles sobre su experiencia en esta nueva producción de Marvel Studios.

¿Cómo cambió su personaje, Shuri, desde la película de 2018 ‘Black Panther’?

Hay una cita que usaba uno de mis directores, Steve McQueen. Él decía que a veces la vida imita el arte y el arte imita la vida. En ‘Black Panther’ vemos a esta joven en su elemento, en su luz. Luego, se transforma por las experiencias de pérdida y cambio. Fue en ese momento, que me acordé de la cita. Cuando leí el guion, el arte imitaba la vida. Shuri tiene que procesar el duelo inesperadamente. Es un giro de 180 grados. Es difícil encontrar la luz. Vemos a esta joven luchar por encontrar un propósito. La vemos luchar por encontrar ese impulso cada día, por seguir viviendo. Y eso fue muy interesante de interpretar en esta película.

¿Cómo fue reencontrarse para trabajar con el director Ryan Coogler?

Lo que hace que Ryan Coogler sea un ser humano maravilloso con quien trabajar, y un gran director, es su sensibilidad. Tiene una manera increíble de absorber una gran cantidad de información y procesarla y ordenarla. La postura de su corazón es muy pura también. Siento que cuando vengo a trabajar puedo ser vulnerable. Puedo ser real. Puedo ser honesta.

¿Qué piensa de la introducción de los talokaniles y de su líder, Namor?

La introducción de Namor es realmente interesante. Nos enteramos de Namor y su reino muy al comienzo, que es el rey de una civilización submarina. Namor y el pueblo talokanil están inspirados en la historia mesoamericana. Creo que es hermoso porque tenemos una gran plataforma para celebrar esta historia. Esta película me permitió abrir un libro de texto, investigar y descubrir lo hermosa y maravillosa que es esta historia.

¿De qué manera se traslada esta cultura a la gran pantalla?

Es hermoso ver las diferentes maneras en las que los diversos departamentos se unieron para celebrar esta cultura. Ya sea Ruth Carter, con el detalle, la belleza y los colores de los trajes, o Hannah Beachler, a quien no se le pasa nada en el diseño de producción. Es hermoso verlas hace un esfuerzo extra para conseguir los recursos y los conocimientos y volcarlos en esta película. En la primera película, Wakanda está sin duda alguna expresando los diversos colores y culturas del continente africano. Ahora lo hacemos con la cultura mesoamericana y las combinamos. Así que me encanta.

¿Cómo se preparó para filmar bajo el agua?

Tuve que aprender a nadar, muy rápidamente. Todos estaban perfeccionando su estilo de natación: yo, Lupita Nyong’o, Danai Gurira y Winston Duke. Cuando terminamos eso, vinimos a Atlanta y comenzamos el proceso de trabajar con el equipo de buceadores. Uno de mis procesos favoritos fue aprender a nadar bajo el agua sin equipos, buceo libre. Aprendimos algo nuevo y nos preparó para lo que tendríamos que hacer después en el set.

¿Qué nos puede contar del nuevo personaje de Riri y de su relación con Shuri?

No sabemos nada de esta joven, pero cuando vamos a Estados Unidos, nos enteramos de que es una científica brillante del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Creo que en la interacción de las dos, vemos a estas dos extraordinarias científicas asombrarse la una con la otra. Es muy interesante ver dos chicas jóvenes unirse y defenderse, apoyarse y protegerse. Es una dinámica muy linda.

¿Cree que los temas de la película tendrán eco en el público?

Sí. Los temas son muy fuertes. No solo tenemos el duelo, el dolor de la pérdida, sino también una relación madre-hija, mujeres en lo más álgido del dolor que se unen para ver cómo seguir adelante por Wakanda. Están tratando de procesar cómo seguir y darse ánimo mutuamente. Están los temas de la familia, la protección, el amor, el cuidado, todo en un solo lugar.

¿Fue difícil seguir adelante con la segunda película sin Chadwick Boseman?

Fue difícil imaginarla sin él. Ryan me llamó y me explicó que sentía con mucha claridad que a Chadwick le hubiese gustado que continuáramos. Y yo estaba dispuesta a continuar de cualquier manera posible porque se había creado un legado y una película honorable se había lanzado al mundo. Creo que todos estamos de acuerdo en que Chadwick está en el cielo diciendo: “Tienen que seguir inspirando a la gente. Tienen que seguir adelante”. Así que cuando Ryan me llamó fue duro, pero me fue explicando sus intenciones y cómo podíamos rendir homenaje a Chad en esta película, y cómo podíamos rendir homenaje a lo que habíamos creado nosotros como familia.

¿Cómo fue que Angela Bassett y usted canalizaron su dolor y conversaron sobre el duelo?

Cuando vi a Angela en la sala de ensayos por primera vez desde que había pasado todo, la abracé y lloré. No había palabras. Ella entendió lo que pasaba e hizo un acuerdo silencioso conmigo de quedarnos con eso. Angela fue una contribución extraordinaria a mi vida desde la primera película. Siempre está dando consejos. Es siempre muy cariñosa y, como una madre, simplemente te brinda cariño. Y yo la quiero muchísimo. Así que esta película es una extensión de su amor por mí como Letitia y de su amor por mí como mi personaje, Shuri.

¿Cuál es el mayor desafío de llevar a Shuri a este próximo capítulo?

El desafío que tuve fue procesar cómo iba a permitir que el personaje evolucionara. Fue un desafío darle todo lo que ella necesitaba. En la primera película, estaba claro que su misión era crear e inventar tecnologías nuevas. Ella era la persona que alegraba el ambiente. Fue un desafío saber que, con lo que Shuri está atravesando ahora, eso no lo iba a poder hacer.

¿Qué le entusiasma más de ver en la película cuando esté terminada?

Lo que más me entusiasma es ver el mundo de Wakanda y el mundo de Talokan. Me entusiasman las culturas que se van a celebrar en esta película. También los personajes nuevos que vamos a presentar al mundo. Me entusiasma que salga la película y saber que esto es lo que queremos hacer para rendir homenaje a nuestro hermano. Y me entusiasma que la gente se alegre y sienta el impacto de la película.

