Laura Pausini visitará Ecuador en 2024 durante su gira mundial

La cantante italiana Laura Pausini arrancará con su gira mundial en Roma, en diciembre de 2023. Foto: Cortesía

Redacción Entretenimiento (I)

Confirmado. La cantante Laura Pausini visitará Ecuador durante su gira mundial. El tour comenzará el próximo diciembre en Roma, tras el éxito de #LAURA30.

Se trata del maratón musical en el que la artista realizó tres presentaciones en directo en 24 horas en tres escenarios: Nueva York, Madrid y Milán. Lo hizo para celebrar 30 años de trayectoria musical.

Regreso a loos escenarios

Laura Pausini volverá a encontrarse con sus fans en un espectáculo que incorporará toda la nueva música a su repertorio y que marcará un nuevo capítulo en su carrera. Así apuntaron los organizadores.

"No he estado de gira desde 2019. Es lo que más he extrañado estos años. Y cuando Paolo, a partir de hoy mi esposo, y yo pensábamos en nuestra luna de miel, solo con mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario".

Su gira

'Laura Pausini World Tour 2023/2024' está organizado y producido por Friends & Partners. Arrancará el 8 diciembre de 2023 en Roma, en Rímini. Luego, continuará en el resto de Italia.

Seguirá por varias ciudades de España, Francia, Portugal, Suiza, Alemania.

En Ecuador

La artista se presentará el 8 de marzo de 2024, en el Coliseo General Rumiñahui (Quito). La gira por Latinoamérica también incluye Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México. En el país azteca se presentará en dos ocasiones.

Entradas

Los boletos para los conciertos en Estados Unidos y Latam empezarán a venderse este 31 de marzo de 2023. La preventa para el club de fans arrancó este 30 de marzo de 2023.

Visita nuestros portales: