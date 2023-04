Karol G recibió el apoyo de Jamie Lee Curtis tras criticar a la revista GQ

Imagen editada de Karol G en la revista GQ. Foto: captura

Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto, respaldó la postura de la cantante colombiana Karol G. La artista latinoamericana, de 32 años y referente del reguetón, mostró su inconformidad con las fotos que publicó la revista QG.

En su cuenta de Instagram, Curtis escribió: "Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia Artificial) y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y se necesita hablar de ello".

Jamie Lee Curtis continuó: "Hay unas cuantas personas que hablan mucho como Justine Bateman, Andie Macdowell y yo, y estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial de la cosmetología quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mier..".

El pasado 6 de abril, Karol G se molestó con la revista GQ por la edición que hizo de sus fotos. Expresó que ella se siente bien tal y como es: 'al natural'.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió en Instagram.Añadió: "Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto".

