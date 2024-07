Karol G transmitirá en vivo el último concierto de su gira ¿A qué hora se verá en Ecuador? La reconocida cantante colombiana está lista para culminar su histórica gira mundial ‘Mañana Será Bonito’ con un megaconcierto el próximo 23 de julio en Madrid.

La artista anunció emocionada que transmitirá en vivo ese último show. Lo hará a través de su canal oficial en YouTube, permitiendo a sus fans alrededor del mundo ser testigos de ese momento especial.

En una emotiva publicación en Instagram, Karol G expresó su gratitud y emoción. “Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el Alma”.

Añadió: “Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos”.

¿Cómo será el último concierto de Karol G?

Este último concierto promete ser una celebración cargada de energía y nostalgia, donde Karol G espera reunir a todos sus seguidores para compartir juntos ese momento significativo.

¿A qué hora se verá el concierto de Karol G en Ecuador?

El último concierto de Karol G es parte de un tour que se celebrará en España desde el 20 de julio; durará cuatro días y todos serán en el estadio Santiago Bernabéu.

Los conciertos arrancarán a las 21:30 (14:30 de Ecuador).