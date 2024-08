El tenor italiano Andrea Bocelli lanzó una nueva versión de uno de sus icónicos temas. Esta entrega cuenta con la colaboración de la destacada artista latina Karol G.

El single forma parte del próximo álbum de Bocelli, titulado ‘Duets‘, que se se estrenará el 25 de octubre. Este álbum celebra el 30 aniversario de Bocelli en el mundo de la música.

El superclásico de Andrea Bocelli

El tenor italiano Andrea Bocelli lanzó una nueva versión de su icónico tema Vivo per lei, ahora interpretado en español bajo el título Vivo por Ella.

Lanzada en 1995, la canción Vivo per lei es uno de los mayores éxitos de Bocelli. Incluida en su álbum debut homónimo, el tema catapultó al tenor italiano al estrellato internacional, encabezando las listas en Francia, Italia y Bélgica.

Karol G y Andrea Bocelli unieron sus voces para reversionar un superclásico

La versión en español, Vivo por ella, fue originalmente grabada con Marta Sánchez. Ahora, la colaboración con Karol G trae una nueva dimensión a la canción, combinando la poderosa voz del tenor con el estilo vibrante de la artista colombiana.

Karol G, quien domina las listas de streaming durante los últimos cuatro años en Spotify, expresó su entusiasmo por esta colaboración: “Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Esta canción siempre me ha gustado, y tener la oportunidad de reinterpretarla es un honor”.

Por su parte, Bocelli destacó el valor sentimental de la canción y el impacto de la voz de Karol G en esta nueva versión.

El lanzamiento de este single sigue a la colaboración de Bocelli con Shania Twain en Da Stanotte in Poi. Además, el 30º aniversario de Bocelli incluirá un espectáculo especial filmado para su estreno mundial en cines, así como un nuevo documental titulado ‘Andrea Bocelli: Because I Believe‘, que explora su trayectoria desde sus inicios hasta su estatus actual como uno de los artistas más exitosos del mundo.