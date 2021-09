Junta escolar de Virginia fue víctima de una broma al estilo de Bart Simpson

Redacción Elcomercio.com

El jueves 26 de agosto del 2021 se desarrollaba una junta escolar de Henrico, en Virginia, Estados Unidos.

Este encuentro quedó grabado en video. En un determinado momento de la reunión se aprecia que una mujer con una mascarilla habla por el micrófono y cuando termina su intervención el reverendo Roscoe D. Cooper, que preside la junta, le agradece.

Introducing the most chef kiss moment in School Board history. Bart Simpson would be so proud. pic.twitter.com/4ZHSPMJaKy — chaps (@UncleChaps) August 30, 2021

Luego el hombre procede a pronunciar una lista de nombres de quienes supuestamente debían tomar la palabra.

Sin embargo, el reverendo, al parecer, no nota el doble sentido de los nombres que está pronunciando y sigue enlistándolos, recibiendo el silencio como respuesta.

“Phil McCraken, Suk Mahdick, Ophelia McCaulk, Eileen Dover, Don Kedick, Wayne Kerr”, intenta pronunciar correctamente Cooper, quien no se percata de que está siendo víctima de una broma que emula a las que el personaje Bart Simpson suele realizar al cantinero Moe en ‘The Simpsons’.

Según recoge InfoBarcelona, Cooper es un pastor de la Iglesia Bautista Rising Mount Zion y ha reconocido la broma en una respuesta a un ‘tuit’.

“Me he reído desde entonces, pero esos nombres se me pasaron por alto. No tenía idea de que no eran legítimos”, dijo Cooper.

A quien no se le pasó por alto este hecho fue a los internautas quienes no tardaron en viralizar el contenido en redes sociales y utilizarlo como fuente de creación de memes.

Bart simpson walked so others could run pic.twitter.com/cXw4wKnupy — Slaves In Gold Chain (@I_Am_JayL) August 31, 2021

Looks like they pulled one over on Super Nintendo Chalmers pic.twitter.com/Q47PVmfjIO — Noah Davidson (@NoahRem) August 31, 2021