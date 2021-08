Disney planea una secuela de ‘Jungle Cruise’ con Dwayne Johnson y Emily Blunt

Sólo un mes después de su estreno, Disney está ya planeando una secuela de ‘Jungle Cruise’ con Dwayne Johnson y Emily Blunt como protagonistas y el español Jaume Collet-Serra como director.

La revista The Hollywood Reporter señaló este lunes 30 de agosto del 2021 que Disney quiere dar continuidad cuanto antes a esta película familiar y de aventuras que ha sido uno de los grandes éxitos del verano.

Grab your jungle crew and watch Disney’s #JungleCruise in theaters or order it on @DisneyPlus with Premier Access now. Additional fee required. pic.twitter.com/DzJ9hGYgtZ