Jungkook de BTS cantará en la inauguración de Qatar 2022

Jungkook es el más joven de la banda BTS. Foto: Twitter @bts_bighit

Redacción Elcomercio.com

Jungkook, integrante de la banda BTS, se presentará en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar que se estrena el domingo 20 de noviembre del 2022.

"Orgulloso de anunciar que Jung Kook es parte de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y actuará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial", informó la cuenta oficial de BTS.

El artista coreano y otros darán paso al evento principal: el partido entre la anfitriona Qatar y Ecuador.

Hace semanas se anunció de manera extraoficial que la banda surcoreana participaría en el Mundial, pero solo acudirá uno de sus integrantes: Jungkook, el más joven de la agrupación y el que más seguidores tiene.

En junio de este año la banda de K-pop anunció que se separarían de manera temporal debido a que debían cumplir con el servicio militar.

"Vamos a hacer una pausa ahora", dijo el miembro del grupo Suga revelando la inesperada noticia.

Sin embargo, otro miembro del grupo J-Hope aclaró que no necesariamente será el fin de la famosa banda. “Pienso que es necesario separaros un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo”.

Otros artistas

Se conoce que la cantante colombiana Shakira abrirá el telón en un nuevo Mundial. La cantante oriunda de Barranquilla apareció por primera vez en Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie/Bamboo”, junto al rapero haitiano Wyclef Jean, una canción que permanece en la memoria de muchos hinchas.

Cuatro años después (2010) aparecería nuevamente en Sudáfrica con el popular “Waka Waka”, otro tema que marcó una época y también pasará a la historia.

Finalmente, Shakira estuvo en la ceremonia de clausura del Mundial Brasil 2014 interpretando el famoso “La la la”.

Maluma también interpretará la canción oficial del certamen. El cantante colombiano participará junto a la rapera Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares.

