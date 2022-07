Johnny Depp participa en canciones que hacen alusión a Amber Heard

Depp no asistió a la lectura final del juicio porque tenía un concierto en Reino Unido. Fotos: Instagram: @johnnydepp @amberheard

Hace más de un mes se dio el veredicto final por el juicio de difamación entre Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard. La decisión del jurado fue que la actriz debía pagar una indemnización de USD 10 millones por daños a Johnny.

El juicio fue uno de los más polémicos y seguidos de los últimos años. En redes sociales, los cibernautas lo transmitieron en vivo y mostraron lo que pasaba día a día.

Desde entonces, el actor de ‘Piratas del Caribe’ se ha concentrado en su nuevo proyecto musical. Depp, que siempre ha tenido un gran gusto por el rock, participará en el nuevo álbum de su amigo Jeff Beck.

Aún no se sabe en qué fecha se estrenará el disco pero el nombre que llevará será ‘18’, como una referencia al sentimiento de alcanzar la mayoría de edad. Johnny Depp estará en dos canciones, las cuales fueron compuestas por él mismo.

Según algunos reportes las melodías contienen fuertes mensajes en referencia a su exesposa. This is a Song for Miss Hedy Lamarr y Sad Motherfuckin Parade estarían inspiradas en el juicio de hace unas semanas.

“Creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche. Estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año. Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano” son algunas de las letras que supuestamente traerían las canciones.

El disco incluirá a otros artistas como Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joe.

La relación con Jeff Beck

Los artistas se conocieron en el 2016 e inmediatamente se volvieron amigos. Lo que los unió fue su gusto por los carros, las guitarras y la música de rock.

Desde el 2019 empezaron a grabar canciones juntos. Entre esas han publicado algunos temas inéditos y otras ediciones especiales de melodías de Killing Joe o de los Beach Boys.

En el 2020 en medio de la pandemia, subieron a las plataformas de streaming su versión conjunta de Isolation de John Lennon. Hace unos meses decidieron realizar un álbum juntos donde puedan expresar su química musical.

“Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad. Bromeamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo como si tuviéramos 18 años, así que también se convirtió en el título del álbum” explicó Beck.