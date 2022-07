Así descubrió Jack Nicholson que su hermana era su madre

El actor descubrió quién era realmente su madre cuando tenía 37 años. Foto: Europa Press

Diario El Tiempo de Colombia

Jack Nicholson es uno de los actores estadounidenses más reconocidos y durante su carrera de más de sesenta años logró que muchas personas pudieran disfrutar de su talento en películas como 'Easy Rider', 'The Shining' y 'One Flew Over The Cuckoo's Net', entre otras.

Su exitosa carrera está respaldada por 12 nominaciones al premio Oscar, de las cuales ganó en tres ocasiones. También ostenta seis Globos de Oro.

Nicholson nació en Neptune City, Nueva Jersey, el 22 de abril de 1937 y a lo largo de los años ha sido reservado con su vida personal. Sin embargo, su vida privada estuvo en el ojo público en la década de los 70 debido a la revelación que hizo un periodista de la revista Time: su madre no era quién él creía.

Su vida familiar

Jack Nicholson creció en la ciudad da Manasquan, en la costa de Nueva Jersey, bajo el cuidado de quienes él creía que eran sus padres: John y Ethel May Nicholson. En su hogar también vivían dos mujeres, a quienes consideraba sus hermanas: Jane (17 años mayor que él) y Lorraine.

Por lo que se sabe, Jane quedó embarazada cuando era todavía una adolescente y no sabía quién era el padre de su hijo. En la década de los años 30 estos tipos de embarazos solían ser tratados de manera hermética, por lo que John y Ethel May Nicholson, abuelos de Jack, decidieron criarlo como su propio hijo.

June y Lorraine, quienes en realidad eran madre y tía, respectivamente, actuaron como sus hermanas mayores. Además, la familia se mudó a Nueva York y así evitaron el riesgo de que sus vecinos comentaran el rumor.

Al parecer, la pasión por la actuación era un asunto familiar, pues June, a quien en ese entones consideraba su hermana, se mudó a Los Ángeles cuando Jack tenía 16 años para perseguir su sueño de ser actriz.

En ese entonces, Jack estaba recién egresado de la secundaria y había obtenido notas lo suficientemente buenas como aplicar a una beca universitaria; sin embargo, aún no tenía claro qué quería hacer con su vida y se dedicaba a las apuestas y a hacer turnos como salvavidas.

Para 1954, cuando Jack tenía 17 años, decidió mudarse a Los Ángeles con su "hermana", quien vivía en un apartamento en esa ciudad. Allí tuvo varios oficios hasta que cuatro más tarde, en 1958, fue descubierto por una productora local con la que pudo realizar varias películas de terror de bajo presupuesto.

En 1969 Nicholson se consolidó como un actor protagonista gracias a su actuación e la película 'Easy Rider'. Por su parte, Jane no consiguió triunfar en la actuación y falleció en 1963, cuando tenía alrededor de 43 años y Jack 26.

El gran descubrimiento

En 1974, cuando Nicholson tenía 37 años, se realizó el lanzamiento de la película 'Chinatown', de Roman Polanski. Por tal motivo, un periodista de la revista Time decidió ahondar en el pasado de la estrella del filme.

Luego de entrevistar a varios vecinos, allegados y familiares del actor, descubrió que la verdadera madre de Jack era Jane, quien se hacía pasar por su hermana mayor. El periodista decidió contactar a Nicholson para contarle lo que había averiguado; sin embargo, su primera reacción fue de negación.

Para la fecha, quienes el consideraba sus padres, John y Ethel May; y su hermana, Jane, ya habían fallecido. La única miembro de su familia con vida era su otra "hermana", Lorraine. Ella fue quien le confirmó lo que había descubierto el periodista.

Aunque Nicholson no se pronunció sobre esto durante mucho tiempo, luego de varios años tocó el tema y aseguró que había sido "un momento bastante dramático, pero no lo que llamaría traumático".

"Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”, dijo el actor.