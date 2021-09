Hollywood llora la muerte de Michael K. Williams, famoso actor de ‘The Wire’

Agencia EFE

Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos lloraron este 6 de septiembre del 2021 el fallecimiento a los 54 años de Michael K. Williams, un respetado y prestigioso actor que se hizo famoso por su gran interpretación de Omar Little en la serie ‘The Wire’ (2002-2008).

El cuerpo de Williams fue encontrado este lunes en su apartamento de Brooklyn (Nuea York) y las autoridades apuntan a una posible sobredosis como causa de la muerte, aunque por ahora no se ha confirmado este punto.

David Simon, el creador de ‘The Wire’, fue uno de los que compartió su tristeza en las redes.

“Demasiado abatido ahora mismo como para decir todo lo que debería decirse. Michael fue un buen hombre y un talento original, y en nuestro viaje juntos siempre se mereció las mejores palabras. Hoy esas palabras no me vienen”, escribió en Twitter.

Too gutted right now to say all that ought to be said. Michael was a fine man and a rare talent and on our journey together he always deserved the best words. And today those words won't come. — David Simon (@AoDespair) September 6, 2021

Otro compañero de ‘The Wire’, el actor Wendell Pierce, se sumó al tributo a Williams en internet.

“La profundidad de mi amor por este hermano solo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al saber de su pérdida”, escribió el intérprete que en ‘The Wire’ dio vida al detective William “Bunk” Moreland.

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O — Wendell Pierce (@WendellPierce) September 6, 2021

“Perdimos a uno de los buenos”, aseguró la actriz Leslie Jones, que compartió créditos con Williams en el regreso de ‘Ghostbusters’ (2016).

Viola Davis, Mariah Carey, Spike Lee, Taraji P. Henson o Jeffrey Dean Morgan fueron otras de las voces del cine y la música que acudieron a las redes para reflejar su tristeza por la muerte del actor.

A beautiful soul, a beautiful person, I'll miss you always. Thank you for blessing us with your talent 💔 pic.twitter.com/Mt50HlY9CA — Mariah Carey (@MariahCarey) September 6, 2021



Williams saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de ‘The Wire’, una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos.



Con una habilidad innata para salirse con la suya y un ingenio fuera de lo común, Omar Little, que además era homosexual en un ambiente muy machista, se convirtió en uno de los personajes más destacados (y temidos) de este monumental drama televisivo creado por David Simon y que exploraba de forma minuciosa todos los rincones de la ciudad de Baltimore (EE.UU.).

Al margen de ‘The Wire’, el intérprete tuvo una notable trayectoria en la pequeña pantalla con papeles en series muy apreciadas como ‘Boardwalk Empire’ (2010-2014), ‘The Night Of’ (2016) o ‘When They See Us’ (2019).

También se dejó ver en cintas como ’12 Years a Slave’ (2013) o en la película para televisión ‘Bessie’ (2015).

Una de sus últimas producciones fue ‘Lovecraft Country‘ (2020), una ambiciosa serie de HBO que combinaba las turbias fantasías del escritor H.P. Lovecraft con la reflexión sobre el racismo a los afroamericanos en EE.UU.