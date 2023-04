Hijos de Shakira pidieron a Piqué que no los visite con Clara Chía

Gerard Piqué, junto a sus dos hijos. Foto: @3gerardpique

Carolina Vasco (I)

De acuerdo con varios medios internacionales, los hijos de Shakira pusieron una condición a su padre, Gerard Piqué. Quieren recibir su visita, en Miami, ciudad en la que ahora residen, pero sin Clara Chía.

El acuerdo de custodia entre Piqué y Shakira indica que él podrá estar con sus hijos una vez al mes, durante 10 días, en Miami. También podrá hacerlo en las vacaciones escolares.

No quieren estar con Clara

"Los nenes no quieren ni ver a Clara. Le han dicho a su padre: 'no queremos conocerla. Por favor, los 10 días que vengas a Miami no queremos estar con ella'", dijo el periodista español Jordi Martín.

Ahora, "si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida", aclaró el periodista sobre el acuerdo de la expareja, que anunció su separación en junio de 2022.

Sin embargo, al parecer los hijos de esta expareja brindan más apoyo a su madre desde que se dio la separación entre la colombiana y el español.

Shakira en Miami

Un periodista de la cadena Telecinco informó en Twitter que el martes 11 de abril de 2023 "empezó el traslado de todas las pertenencias que tiene Shakira en Barcelona hacia su nueva casa en Miami".

Además, a inicios de este mes, El Periódico de Catalunya reportó que Joan Piqué, padre de Gerard Piqué, al parecer le habría pedido a la cantante colombiana que desalojara la residencia en la que habitaba junto a sus hijos Milan y Sasha.

Comunicado de la cantante

Hace unos días, en sus redes sociales, la cantante hizo un llamado a los medios de comunicación. Esto, con el fin de que no tomen fotos de sus hijos saliendo de la escuela, de su hogar o realizando algunas actividades extracurriculares. Considerando que su residencia es en Miami.

