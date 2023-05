Hailey tiene miedo de tener hijos con Justin Bieber

Hailey Bieber tiene miedo de tener hijos con Justin. Foto: @haileybieber

Carolina Vasco (I)

Hailey podría estar pensando en la maternidad. Sin embargo, está preocupada por criar a un niño en una escuela en la que puede ser víctima de especulaciones debido a la fama de sus padres.

Desde que la modelo y Justin Bieber se casaron en un juzgado en 2018, su matrimonio se ha enfrentado a varias críticas y difamaciones por parte de medios de comunicación. Esto es justamente, algo que no quieren para sus hijos.

Críticas mediáticas

"¡Literalmente lloro por esto todo el tiempo!", admitió Hailey en una entrevista reciente con el periódico The Sunday Times. "Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que confrontar a la gente que dice cosas sobre un niño", añadió.

El portal eonline.com indicó que la modelo solo espera que si tiene que atravesar por esas circunstancias sea su familia quien le brinde un poco de apoyo. "Solo podemos hacer lo mejor que podamos para criarlos. Mientras se sientan amados y seguros".

Mente y emociones

La esposa de Justin Bieber añadió además "sinceramente, desde que comenzó 2023, he tenido algunos de los momentos más tristes y difíciles que he tenido en mi vida adulta". Además, en una publicación de Instagram señaló "y mi mente y mis emociones han sido frágiles, por decir lo menos”.

Amenazas de muerte

También ha recibido ataques por parte de los fans de Selena Gómez, exnovia de Justin. Por ello, la también actriz Selena llegó a defender a Hailey y sostuvo: "Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa". Además, Gómez añadió. "Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación".

