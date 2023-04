Shakira arrastra a Estados Unidos problemas con el fisco

Shakira siempre ha dicho que es inocente del fraude fiscal. Foto: YouTube: Karol G.

El Tiempo de Colombia

Shakira ya se radicó en Estados Unidos y ha comenzado una nueva vida, pero hay fantasmas que no la dejan en paz y la persiguen.

Sin duda que desde que se anunció oficialmente la separación con el exfutbolista, Gerard Piqué, los problemas han aumentado, pero también sus éxitos con las nuevas canciones.

Shakira está con Milan y Sasha en Miami y desde ese ‘centro de operaciones’ tratará de llevar su vida lo más calmadamente posible.

Sin embargo, hay un tema que la inquieta y es el relacionado con el juicio por fraude fiscal que tiene en España.

¿Cómo lo lidiará?

La barranquillera no le ‘sacará el cuerpo’, no puede y ya se sabe cómo afrontará desde EE.UU. este otro problema que no tiene el apellido Piqué.

Los medios españoles advierten que el tribunal permitirá a la cantante ausentarse de todas las sesiones del juicio, menos una”, según consigna el diario El país.

Y agregó: “Solo tendrá que acudir personalmente el día que le toque declarar, como acusada, por el presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Como la sala prevé que haya señal institucional en directo, Shakira tendrá la posibilidad de seguir el transcurso de la vista oral desde su casa de Miami, donde permanece junto a sus hijos tras su separación del exfutbolista del Barça Gerard Piqué”.

Se sabe que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para ella por seis delitos fiscales presentados entre 2012 y 2014, y una multa de 23,7 millones de euros.

Lo que advierte la ley

“La ley prevé que los acusados que afrontan penas superiores a los dos años de prisión estén presentes en el juicio. Pero hay cierto margen de maniobra. El magistrado José Manuel del Amo, que presidirá el tribunal y será el ponente de la sentencia, acepta que Shakira se ausente de la práctica totalidad de sesiones del juicio por sus compromisos profesionales y por haber fijado su residencia en Estados Unidos”, contó el informe.

El País advierte que “el pasado jueves, el magistrado convocó a las partes personadas en el caso —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los letrados de Shakira, Pau Molins y Míriam Company— a una comparecencia para organizar un juicio complejo que despertará un gran apetito mediático. Del Amo aceptó la petición de la defensa de que la cantante solo tenga que acudir “uno o dos días” al juicio, en Barcelona, coincidiendo con su declaración, y le permitirá además que declare cuando más le convenga en función de su agenda: en primer lugar (esta es la práctica habitual en los tribunales), en último lugar (una vez practicadas el resto de las pruebas) o incluso en alguna sesión intermedia”.

La exitosa cantante siempre ha dicho que es inocente. Luego de la separación con el exfutbolista, Shakira y sus abogados buscaron un acuerdo con la Fiscalía, pero no se ha llegado a un acuerdo.

Lo cierto es que es otro de los problemas a los que debe de enfrentarse Shakira, ahora, desde la otra parte del mundo.

