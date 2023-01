Elsa Pataky se disfrazó de una mujer de 87 años para apoyar a Chris Hemsworth

La revelación de que Chris Hemsworth, actor reconocido por su papel como Thor, entre otros, poseía una predisposición genética al alzhéimer que multiplicaba entre ocho y diez las posibilidades de padecer dicha afección conmocionó a Hollywood.

Por esa razón, el actor australiano se tomó unas vacaciones temporales del cine, con el fin de dedicarse a su familia. En ese sentido, la actriz española Elsa Pataky, quien es pareja de Hemsworth, tuvo un gesto que repercutió en redes para animar al actor.

En el sexto capítulo de la producción de 'Sin Límites' , llamó la atención un video en el que Pataky aparentó 87 años de edad con el fin de que, si su pareja llega a sufrir alzhéimer, la recuerde.

Hemsworth, quien estaba bajo previo aviso de que vería a Pataky con una apariencia mayor en edad, se mostró conmovido al verla en persona. "Sigues siendo preciosa", reaccionó.

"Fue tan profundo, tan inesperado, me sentí segura, fue tan bonito", comentó al respecto, por su parte, la ibérica.

Las intenciones de Pataky para animar a Hemsworth, en ese sentido, surtieron efecto, puesto que el actor concluyó: "Creo que lo que es bastante confrontador es acercarme a esa edad por mi cuenta. Lo que hace que sea menos aterrador es tener a alguien con quien experimentarlo, tener personas que amas a tu alrededor me hacen sentir mucho más receptivo".

Have you seen the video of Chris Hemsworth & his wife (who dressed as an old lady) bcs she wants him to see the older her so maybe he'll remember her in the future?



This is after they found out he has high risk of alzheimers & the disease could start to progress anytime 💔💔💔 pic.twitter.com/z1PWoOZ0rV