Ed Sheeran anunció que el 5 de mayo de 2023 saldrá a la luz su nuevo disco. Foto: Redes sociales

Redacción Tendencias (I)

Ed Sheeran, artista británico, tomó tratamiento para evitar pensamientos suicidas. Así lo confesó en una entrevista con la revista Rolling Stones.

"Siempre he tenido momentos muy bajos en mi vida, pero no fue realmente hasta el año pasado que lo abordé", reveló Ed Sheeran.

La muerte de sus dos mejores amigos y una enfermedad de su esposa, Cherry Seaborn lo hundieron en una profunda depresión, que lo llevó a pensar en la muerte constantemente.

"Sentí que no quería vivir más. Y he tenido eso a lo largo de mi vida... Estás bajo las olas ahogándote. Estás como en esta cosa y no puedes salir de ella", contó el cantante.

Sin embargo, el tratamiento lo ayudó a recuperarse. Lo tomó gracias a la ayuda de su pareja, quien lo alentó a seguir adelante. Ella fue su soporte.

"Había estado trabajando en 'Subtract' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara", contó.

"Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", añadió Ed Ssheeran.

Ed Sheeran y un lanzamiento

El cantante británico estrenará un nuevo álbum, en mayo de 2023. En esta producción, deja ver sus "pensamientos más profundos y oscuros", los que le llevaron a pensar en el suicidio.

En principio, tenía previsto lanzar un álbum con sus mejores canciones acústicas. Sin embargo, apeló a lo que vivía y escribió canciones para "dar sentido" a sus sentimientos.

"Tenía estas piezas instrumentales y les escribía letras cuando iba viajando en la parte trasera de los autos o en aviones o en cualquier parte", contó Sheeran sobre su álbum.

Su nuevo disco saldrá el 5 de mayo de 2023 y el artista está emocionado por su producción.

En sus proyectos futuros está un álbum con J Balvin. Además, se unirá a Pharrell, Shakira, David Guetta y Justin Bieber para una producción musical.

