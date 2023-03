Drake cancela a última hora su concierto en el Lollapalooza Brasil

Drake se presentó en la versión argentina del Lolapalluza y ya fue fuertemente criticado por el público y la prensa de ese país, pues su concierto duró apenas 40 minutos. Foto: EFE

Agencia EFE (I)

El rapero canadiense Drake, cabeza de cartel de la tercera y última jornada de Lollapalooza Brasil, canceló el concierto que tenía programado para este mismo domingo, 26 de marzo de 2023, en el festival, según anunciaron los organizadores pocas horas antes de su presentación.

"Debido a circunstancias imprevistas, Drake está sin miembros de su equipo de sonido y producción esenciales para la realización del show de Lollapalooza, en Sao Paulo", informaron los organizadores del festival en sus redes sociales.

Aseguraron en un escueto mensaje que "Drake estaba animado para presentarse ante sus seguidores en Brasil", pero que "desafortunadamente" lo que pasó "está fuera de su control". Finalizaron el aviso con un "disculpas".

A Drake le sustituirá Skrillex, conocido productor musical estadounidense y uno de los principales impulsores del género dubstep.

Última jornada de Lollapalooza Brasil

El cantante y compositor nacido en Toronto era el plato fuerte de la última jornada de Lollapalooza Brasil, que empezó el viernes, con las actuaciones estrella de Billie Eilish y Lil Nas X, y finaliza este domingo, en el Autódromo de Interlagos.

El pasado día 17, Drake se presentó en la versión argentina del festival y ya fue fuertemente criticado por el público y la prensa de ese país, pues su concierto duró apenas 40 minutos y además prohibió que fuera retransmitido en directo para los canales asociados.

Tras conocerse su decisión de cancelar su recital en Sao Paulo, las redes sociales se llenaron de mensajes solicitando que Rosalía, que también actúa este domingo, pasase al escenario principal y cerrase el festival brasileño con broche de oro.

Blink-182

Lollapalooza Brasil también sufrió este 2023 con la baja de otro de sus cabezas de cartel, Blink-182, aunque por motivos médicos, ya que el batería Travis Barker tuvo que someterse a una cirugía en el dedo.

A Blink-182 los sustituyeron con Twenty One Pilots, que el sábado tuvieron el bonito gesto de interpretar "All The Small Things", uno de los grandes éxitos del grupo californiano.

El Lollapalooza surgió en Estados Unidos y se expandió a Latinoamérica por primera vez con una edición en Chile, en 2011, y desde entonces ha sumado a Brasil y Argentina, así como algunos países europeos, en sus giras.

Más noticias

Visita nuestros portales: