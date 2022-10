Christina Aguilera y la historia de violencia que vivió con su padre ecuatoriano

La cantante estadounidense Christina Aguilera presentó un nuevo tema musical que aborda sobre su infancia. Foto: Facebook de la artista

La cantante estadounidense Christina Aguilera a inicios de año mencionó que en su nuevo disco hablaría sobre la violencia y la relación con su padre. La canción que aborda estos temas se titulada No es que te extrañe y fue lanzada el pasado jueves 29 de septiembre de 2022.

Christina Aguilera abrió nuevamente su corazón a través de la música. En los últimos años, la cantante ha revelado parte de su infancia en entrevistas a diferentes medios.

Según una entrevista publicada por The Sunday Times, Aguilera describe su niñez como "caótica". Su madre se dedicaba a la música y su padre era sargento del ejército de los Estados Unidos.

En ese tiempo, su padre Fausto Wagner Aguilera maltrataba a su madre, a tal punto que una vez su madre condujo por siete horas hasta llegar a casa de su abuela porque temían por sus vidas.

"Vi a mi madre muchas veces en posiciones de debilidad y muy dominada. Esa fue una de mis decisiones como mujer, nunca sentirme impotente ante un hombre", dijo al medio estadounidense.

¿Qué dice Christina Aguilera en la canción?

La canción es una fusión de la balada con los guitarreos propios del pasillo ecuatoriano.

Yo no sé si tengo ganas de mirarte

Porque duele solamente de pensarte

Tengo miedo de buscar y no encontrarte

O hallarte ya muy tarde y que ya no pueda amarte

Yo no sé si en tu mente aún hay recuerdos

Por a mí me quedan pocos, y uno de ellos

Es tu aroma, yo colgada de tu cuello

Ese no lo borra el tiempo, ese no lo borra el tiempo, mmm

No es que te extrañe

Solo es curiosidad saber qué estás haciendo

Si alguna vez te has preguntado lo que siento

No te preocupes, que yo nada estoy pidiendo

No es que te extrañe

Pero es que tengo miedo a que pasen los años

Y no te diga que ya entendí el pasado

Si fuiste ausente y callado

Fue porque también a ti alguien te hizo daño

Uoh-oh-oh

Oh-oh-oh, eh-eh

Uh-uh-uh

Oh-oh-oh, eh-eh-eh

No es que te extrañe

Solo es curiosidad saber qué estás haciendo

Si alguna vez te has preguntado lo que siento

No te preocupes, que yo nada estoy pidiendo

No es que te extrañe

Pero es que tengo miedo a que pasen los años

Y no te diga que ya entendí el pasado

Si fuiste ausente y callado

Fue porque también a ti alguien te hizo daño

Oh-oh

Uoh, ay

Uh-uh-uh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

Ya no quiero más cobardes, no

Aunque memorias me falte, no

Son tantas y tantas preguntas sin respuestas

Tantas y tantas noches yo despierta

Y aunque escucho, ya nada te estoy pidiendo

Todavía me escucho llamando, me iría corriendo

Corriéndole al pasado tan ausente y tan callado

Y es triste decir que a los dos nos hizo daño

La canción se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Su video en Youtube llegó a ser tendencia musical en algunos países latinoamericanos.

