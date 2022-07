La 'Chilindrina' participará en bioserie de 'Chespirito'

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves interpreta a la ‘Chilindrina’ por más de 48 años. Foto: Facebook La Chilindrina

Redacción Tendencias (I)

María Antonieta de las Nieves conocida por interpretar a la ‘Chilindrina’ en el programa ‘El chavo del ocho’ participará en una bioserie sobre ‘Chespirito’. La propia actriz lo confirmó en declaraciones a medios internacionales.

Pa’ que te digo que no si sí

La actriz que por más de 40 años ha interpretado al famoso personaje de la ‘Chilindrina’ dijo sentirse feliz por el acuerdo que le permitirá ser parte de la serie biográfica que contará la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Chespirito’.

“No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque ya no es sorpresa porque ya lo estoy diciendo”, dijo la actriz al ser abordada por un grupo de periodistas a la salida de una obra de teatro.

Con esas declaraciones la actriz de 71 años pone fin a una serie de rumores sobre su participación en esta serie que aún no tiene fecha de estreno.

Su participación en este proyecto audiovisual ha sido posible luego de un acuerdo con el hijo del comediante mexicano que está a cargo de la producción.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero estar al aire junto con él”, dijo la artista.

Los rencores quedan en el pasado

La actriz mexicana empezó a interpretar a la hija de Don Ramón (Ramón Valdés) en junio de 1971, cuando tenía 21 años. En ‘El chavo del ocho’, la Chilindrina era una niña de pecas y anteojos que se llevaba bien con los demás ‘niños’ de la vecindad con quienes tramaba travesuras.

En noviembre del 2021, María Antonieta de las Nieves recibió el Récord Guinness por haber interpretado al mismo personaje durante 48 años seguidos.

Sin embargo, durante esa trayectoria estuvo involucrada en una serie de conflictos legales y personales con Roberto Gómez Bolaños con quien se disputó por año los derechos de autor del personaje. La disputa puso fin a la relación de amistad entre los dos actores.

Ahora, el acuerdo entre el heredero de Gómez Bolaños y De las Nieves para una colaboración en la bioserie parece hacer a un lado las discrepancias con el objetivo de llevar adelante un proyecto que rinde homenaje a la vida y trayectoria del famoso artista mexicano.