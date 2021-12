La casa de ‘Mi pobre angelito’ en alquiler por una noche

Diario El Tiempo de Colombia

La aplicación de hospedajes y alquiler de propiedades Airbnb está en boca de todos en redes sociales por poner a disposición del público locaciones características de algunos largometrajes nuevos e históricos.

Tal es el caso de la mansión Gucci, de la película ‘House of Gucci’, que también podrá ser rentada por medio de la aplicación desde el próximo seis de diciembre del 2021.

Lo propio lo ha hecho con la icónica casa de la familia McCallister, propiedad donde se grabó la película de los 90 ‘Mi Pobre Angelito’, protagonizada por Macaulay Culkin, quien encarnó al pequeño ‘Kevin’ en el film.

Tal y como se lee en el comunicado oficial de la plataforma, la casa podrá ser rentada justo para la temporada navideña, una fecha tradicional en la ambientación de la cinta.

Usted podrá apartarla desde el próximo 7 de diciembre, pero debe tener en cuenta algunos aspectos importantes.

La vivienda, ubicada en la ciudad de Illinois, Estados Unidos, sólo tendrá disponibilidad para la noche del domingo 12 de diciembre dado que es la fecha estipulada por los organizadores para poner a disposición del público una casa tan reconocida a nivel mundial.

El comunicado está a nombre de Buzz McCallister, hermano mayor de la familia en la película, y quien dejó un mensaje bastante inspirador para los interesados en revivir recuerdos de la infancia con ‘Mi Pobre Angelito’.

Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas”, dice el anuncio.

El hospedaje solo habilitará dos habitaciones con capacidad máxima para cuatro personas. El alquiler viene incluido con comidas y aperitivos que serán entregados a los huéspedes a lo largo de su estancia.

Para hacer la reserva debe tener una cuenta verificada en Airbnb, ser mayor de 18 años y tener un historial de reservas positivo. Hasta el momento se desconoce el costo de la reserva, pero se estima que en la próxima semana se dé a conocer la oferta.

Es más; lo recomendable, en caso de ganar el cupo de hospedaje, es prepararse para una noche agitada en la casa McCallister: es muy probable que el huésped sea sorprendido por algunas de las travesuras del pequeño Kevin durante su estadía.

“En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida chatarra, ver basura en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía”, afirma Buzz en el comunicado.