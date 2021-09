La Casa Blanca contacta a Nicki Minaj para informarle sobre las vacunas

La Casa Blanca confirmó este 16 de septiembre del 2021 que contactó a la rapera Nicki Minaj para responder a sus dudas sobre las vacunas contra el coronavirus, después de que publicara unos mensajes en los que aseguraba estar en contra de la inmunización.

Aunque la artista dijo en un primer momento que había sido invitada a visitar la residencia presidencial para discutir su punto de vista con el Gobierno estadounidense, la oferta era solo para mantener una conversación con un médico, explicó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

“Ofrecimos una llamada entre Nicki Minaj y uno de nuestros médicos para responder sus preguntas sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna ”, dijo Psaki a los periodistas.

“Es algo bastante estándar y que hacemos todo el tiempo”, aseguró la portavoz.



Sin embargo, la rapera no lo interpretó así, pues el 15 de septiembre afirmó en Twitter ante sus 22,6 millones de seguidores que había sido invitada presencialmente y que acudiría para “hablar en serio”.

“La Casa Blanca me ha invitado y creo que es un paso en la dirección correcta. Iré. Estaré vestida de rosa como en Legally Blonde para que sepan que hablo en serio. Haré preguntas en nombre de las personas de las que se han burlado simplemente por ser humanos”, tuiteó.

