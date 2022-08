Bien del puerco, una experiencia musical y gastronómica con Caloncho

El cantautor mexicano Caloncho (der.) y Sabino presentan el sencillo Bien del puerco. Foto: cortesía Universal Music

Fernando Criollo. (I)

Bien del puerco es el título del más reciente sencillo de Caloncho. Este y otros temas del artista mexicano serán parte del repertorio en dos conciertos previstos para septiembre en Ecuador.

Una típica frase mexicana

Los efectos letárgicos que devienen de una contundente y apetitosa comida han sido sintetizados por la cultura popular mexicana en una sola frase: mal del puerco.

La idea que da pie a la canción surge de una nota de voz que aborda la relación entre lo erótico y lo gastronómico que termina por resignificar la popular frase, transformándose en “bien del puerco”.

“Bien del puerco es una frase deconstruida que alude a esa idea, pero dignificando la vida del cerdo”, explica Caloncho en una entrevista con este diario desde México.

Esta idea conduce a un experimento de composición entre Caloncho, Sabino y Pepe Portilla que se lleva a cabo en el departamento de Sabino en Ciudad de México.

El resultado es una canción de rimas ingeniosas y divertidas, llena de imágenes y metáforas que son todo un agasajo para la imaginación.

Música, deseo y apetito

La canción toma forma en la voz de un inusual dueto que reúne a un cantautor como Caloncho con el estilo urbano del MC Sabino.

Sabino y Caloncho se conocieron y son amigos desde antes de dedicarse a la música. Cada quien siguió su propio camino musical y ahora se reencuentran en la producción de este sencillo.

Entre los versos que hablan de postres, ensaladas y aderezos se pueden ir descifrando divertidas insinuaciones sobre el deseo, la sensualidad y el cachondeo.

“Es una canción afortunada, porque es como escuchar dos mensajes paralelos”, dice el artista mexicano.

Este juego alegórico se eleva y sostiene en la fusión de estilos de cada intérprete. La canción lleva una base instrumental de indie pop al estilo de Caloncho, marinada con versos y un coro, impulsados por el espíritu rapero de Sabino.

“Musicalmente está inspirada en algo que se remonta a The Beatles que se inventaron la mayoría de sensaciones en el pop. Tiene una instrumentación sencilla de guitarra, batería y bajo más sintetizador que está a medio camino de los mundos sonoros de Sabino y mío”, explica el artista.

La cereza del pastel es un videoclip que complementa el juego de sentidos propuesto en la letra. En la producción Sabino y Caloncho se dejan llevar por la sensualidad y el divertimento de la cocina, creando un video donde se junta el placer de la comida, el deseo y la música.

Caloncho vuelve a Ecuador por el placer de la música y el tostado

“Me gusta mucho comer, ser congruente con mis ideales, me encanta andar en bici y la serenidad”, dice Caloncho sobre los placeres que más disfruta en este momento de su vida.

Para el artista mexicano, la música y la comida se llevan muy bien y, de hecho, admite que la cocina es uno de los espacios dónde más escucha música. “Me gusta mucho los clásicos como The Beatles mientras cocino o lavo platos”, confiesa.

Durante su última visita a Ecuador, Caloncho descubrió un nuevo placer gastronómico en el tostado. “La última vez me traje tostado. No sé cómo no se nos ocurrió ya que también somos un país que produce maíz”, dice sobre esta forma de preparación del maíz a la que ha bautizado como ‘precanguil’.

Caloncho espera volver a probar el tostado ecuatoriano en su segunda visita al país en este 2022. El cantautor mexicano regresa para presentar su nuevo álbum titulado ‘Buen Pez’, junto con este nuevo sencillo y los mejores temas de su repertorio en dos conciertos.

El primero será el 16 de septiembre en el SoundGarden en Quito y el segundo, el 17 de septiembre en Rock and Beer Festival en Guayaquil. Las entradas están disponibles en la página oficial de Caloncho.