El expresidente estadounidense Barack Obama publicó a inicio de esta semana su lista anual de canciones del verano. Se trata de una tradición que destaca por su variada selección de temas contemporáneos y clásicos.

Entre los 44 temas incluidos este año están dos canciones en español que reflejan la diversidad musical de su lista.

La primera es Perro Negro, una colaboración entre el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Feid. Esta canción se une a Bad Boy, una colaboración entre los puertorriqueños Dei V, Chris Jedi y Gaby Music, junto con Ozuna y Anuel AA.

Ambas canciones destacan la influencia creciente de la música latina en la escena global.

Como es habitual, Obama combina en su lista lo último en música con clásicos atemporales. Este año, la selección incluye temas como Texas Hold ‘Em de Beyoncé y Wanna Be de GloRilla con Megan Thee Stallion, junto con clásicos como Silvio de Bob Dylan y How Do U Want It de 2Pac con K-Ci & JoJo.

La presencia recurrente de artistas como Bob Dylan, 2Pac y Beyoncé demuestra el gusto ecléctico del expresidente.

En contraste, Rosalía, quien había sido destacada en listas anteriores, no aparece en la selección de este año. En años anteriores, Obama incluyó a la artista española con temas como Vampiros en 2023, Saoko en 2022 y Con Altura en 2019.