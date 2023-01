Autobiografía del príncipe Harry atemoriza a la Corona británica

La biografía del príncipe Harry promete ser un 'boom' editorial. Foto: EFE

Santiago Estrella (I)

Las historias de Buckingham son siempre atractivas. Y muchos lanzan teorías: por una parte, está esa peculiar fascinación que ejerce la corona británica; por otra, aquellos que consideran cuanto menos ridículo estar pendiente de una familia que hace poco, cobra mucho y que las monarquías no deben existir en estos tiempos.

Ahora, la familia real del Reino Unido está en las primeras planas de los diarios por la autobiografía del príncipe Harry. La obra genera temor entre sus parientes y expectativa entre los realistas.

El título en español es ‘En la sombra’. En inglés es ‘Spare’ y promete ser la bomba editorial para el 2023, como lo fue ‘Mi historia’, de la exprimera dama estadounidense Michel Obama.

Harry, su matrimonio con Meghan Markle, ha sido una de las mayores historias de la farándula de estos tiempos, quizá al mismo nivel de lo que fue su madre, Diana. Y han sabido usufructuar muy bien las repercusiones mediáticas. Netflix también.

El terrenal príncipe Harry

‘A la sombra’ ya está en las librerías desde el 9 de enero del 2023. Pero desde mucho antes ya se conocieron algunos de sus pasajes. Lo llamaron “filtraciones”, pero más parecía una jugada de mercadotecnia.

El problema es que encontraron algunas ediciones piratas de la autobiografía del príncipe Harry que circulaban por ahí. De todos modos, el libro se tradujo a 16 idiomas. Y una cadena de venta de revistas y libros inglesa extendió los horarios de atención. Parece Harry Potter, pero es el terrenal hijo menor del rey Carlos.

Y es que el mismo Harry se dedicó a hacer una gira mediática por diferentes medios estadounidenses y británicos para hablar sobre ‘A la sombra’. ¿Por qué escribió la biografía? Según dijo al canal británico ITV, “el silencio protege al perpetrador”.

Son palabras duras que están acompañadas por cómo sintió el trato familiar hacia su esposa por ser estadounidense y, para colmo, no ser blanca, actriz y divorciada.

Y la Corona británica tiene una amarga historia sobre el rey Eduardo VIII, quien el 11 de diciembre de 1936 abdicó apenas 326 días de su coronación para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense doblemente divorciada.

En la autobiografía del príncipe Harry, el esposo de Markle también se refiere a su hermano, quien lo habría agredido cuando discutieron sobre Meghan. Lo llega a llamar "hermano querido y archienemigo".

El recuerdo de Diana

En la memoria colectiva del mundo, Lady Diana, la madre de William y Harry, fue un personaje emblemático. Además de su carisma, tenía un acercamiento a la población que no solía experimentar. Con ella, los desposeídos, los enfermos, los que sufrían encontraban en ellos el abrazo que no recibían de la familia Windsor.

Fue también un personaje de la farándula y la mayor víctima de los paparazzi. Murió el 31 de agosto de 1997, en un siniestro automovilístico cuando huía con su pareja, Dodi Al-Fayed, de los fotógrafos de la prensa rosa.

Harry cuenta, en su libro, cómo vivió ese momento en que su padre Carlos, entonces príncipe de Gales, se sentó en el borde de la cama y le tocó la rodilla. “Querido muchacho, mamá ha tenido un accidente automovilístico. Lo intentaron, querido muchacho. Me temo que no lo logró”.

No recuerda Harry qué dijo a su padre en ese momento. Solo recuerda que no lloró. Carlos no lo abrazó. “No era bueno para mostrar emociones en circunstancias normales, ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así”, escribe el hijo menor de Lady Di.

Y enumera con crudeza: “Pero su mano cayó una vez más sobre mi rodilla y dijo ‘Todo va a estar bien’. Eso fue mucho para él. Paternal, esperanzado, amable. Y muy falso”.

