Ana Torroja ofrecerá concierto en Quito el 1 de abril

La cantante española Ana Torroja durante un concierto en México, en el marco del Tour Volver, en noviembre pasado. Foto: Tomada de Twitter/ @Ana_Torroja

Redacción Guayaquil

La cantante española Ana Torroja ofrecerá un concierto en la capital ecuatoriana, Quito, el sábado 1 de abril del 2023, confirmó la empresa Top Shows a cargo de la organización del evento.

La exvocalista del grupo Mecano, de 63 años, llegará a Ecuador con su 'Tour Volver'. El concierto será en el Teatro Nacional C.C.E., a las 20:00.

Se trata de "un show íntimo y muy especial para disfrutar sus más grandes éxitos y las inolvidables canciones de Mecano, el grupo que causó furor en los ochentas", señala el comunicado de Top Shows.

Una preventa exclusiva se hará desde el miércoles 11 de enero, a través de la boletería virtual de ticketshow. También en Riocentro, Mall el Jardín y Paseo San Francisco.

El 'Tour Volver' incluye los éxitos de Torroja en su época en Mecano, con la que vendió más de 25 millones de discos hasta la fecha, entre ellos canciones como Hoy no me puedo levantar, Hijo de la Luna o Me cuesta tanto olvidarte.

El anuncio del próximo paso de Ana Torroja a Ecuador provocó la alegría de los fanáticos que siguen su trayectoria desde sus inicios, pero también de aquellos que han llegado a conocerla por la interpretación que hiciera el año pasado la artista ecuatoriana Mar Rendón del tema Me cuesta tanto olvidarte en el reality La Academia, de México, donde se alzó con el tercer lugar.

De hecho, fans de Rendón han planteado la posibilidad de que la ecuatoriana abra el concierto de Torroja en Ecuador o que canten juntas.

El 'Tour Volver' ha tenido un recorrido accidentado a causa de la pandemia. Se inició en octubre de 2019, pero pronto fue aplazado hasta julio del 2021. Desde entonces la cantante madrileña ha recorrido más de un continente.

La última vez que Torroja estuvo en Ecuador fue en diciembre de 2017, para un concierto en la capital ecuatoriana.

