Adele reaccionó a presentación de Shakira y Bizarrap

La presentación de Shakira junto a Bizarrap en el famoso programa de entrevistas ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, se viralizó por ser esta, la primera vez en la que la cantante y el compositor aparecen en vivo interpretando su ‘hit′ mundial Music Session #53.

El divertido presentador Jimmy Fallon anunció a los invitados y de inmediato los artistas aparecieron en el estudio adecuado como el lugar de trabajo del productor musical y rapero argentino.

“Felicitaciones Music Session #53 es la canción número uno globalmente. Esto es real, ustedes tienen cuatro Record Guinnes, pero tu Shakira tienes ahora 10 de estas marcas mundiales”, enfatizó Fallon.

Luego de la presentación, las redes sociales viralizaron este momento provocando distintas reacciones.

Entre las que más llamaron la atención estuvo la de la cantante inglesa Adele, que luego de ser interrogada sobre si ha escuchado algo sobre Shakira luego de uno de sus conciertos en Las Vegas, en Nevada, respondió con el carisma que la caracteriza: "Vi su actuación anoche en Jimmy Fallonm ¡Oh su exesposo está en problemas!”, expresó la cantante británica entre risas".

Adele on Shakira during her latest show:



“I saw her performance last night on Jimmy Fallon… oh her ex-husband’s in trouble!” pic.twitter.com/mypCJuNJ9G