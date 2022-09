El actor Andrés García siente que vive sus últimos días

El actor mexicano Andrés García presenta un cuadro de salud delicado. Foto: Captura del video

El actor mexicano Andrés García fue un galán del cine y telenovelas que se convirtieron en clásicos. En un video de YouTube, García con 82 años dice estar viviendo sus últimos días.

La grabación fue compartida el martes 27 de septiembre de 2022. En esta se ve al actor con un rostro delgado, habla lento y un poco ronco.

Él se dirigió a sus seguidores y relató que tiene problemas en su médula espinal y que encara una cirrosis hepática.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (...) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, comentó el actor

“Aquí estamos de nuevo en el hospital. Ya no sé cuántas veces… Ya llevo como tres veces al hospital y bueno vamos a ver cómo salimos de estas”, señaló.

Rutina del artista es de la casa al hospital

En el mismo video su esposa Margarita Portillo recalcó la situación por la que pasa su esposo: “Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas, aproximadamente, se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama y, también, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal, que antes podía compensarse un poco y ahora no es así”.

Visiblemente deteriorado el actor comentó que siente que está viviendo su última etapa de vida: “Amigos, quizá estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil, vamos a ver que nos dicen (refiriéndose a los médicos doctores)”.

Afecciones en la salud

En julio de este año el actor ya había revelado que sentía que estaba cerca su final, causando conmoción entre sus fanáticos. “Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final” señaló en ese momento.

García , que también sufre de leucemia, explicó que no quiso ir al hospital luego de su caída. Expresó que está “harto” y que seguramente el lapsus se debió a las pastillas para la ansiedad que estaba tomando.



Andrés García se hizo famoso gracias a películas como Pedro, Navaja, Chile picante, El macho biónico; así como las telenovelas: El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas, El privilegio de amar (1998-1999), Con toda el alma (1995-1996) y Mi nombre es Coraje, entre otras.

