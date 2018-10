El encuentro Doméstika es una cita de economía y arte, se realizará en la Flacso

LEA TAMBIÉN

La economía feminista es una escuela de pensamiento que surgió del interés de los movimientos feministas por contrarrestar los postulados de la economía tradicional. Sitúa su foco de atención en la sostenibilidad de la vida y pone el acento en temas como el trabajo doméstico y el cuidado.

Esta visión de la economía y su diálogo con el mundo del arte atravesará todas las charlas que serán parte de ‘Doméstika. Arte, trabajo y feminismo’, el título del quinto Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía, que se realizará entre martes y miércoles, en la galería Arte Actual.



Entre los paralelismos de la economía feminista y el arte, que serán abordados en las mesas de diálogo, está el del uso del tiempo. Paulina León, una de las organizadoras del encuentro, explica que los artistas, al igual que las trabajadoras del hogar, no tienen horarios fijos. “En nuestro mundo -dice- vida doméstica, trabajo y cuidados están entrelazados”.



Otra de esas relaciones está dada por el uso del cuerpo como herramienta de trabajo. A ellas se suma el tema de la manipulación de los afectos para no validar el trabajo. “No se considera trabajo lo que hacen las mamás porque les quieren a sus guaguas, y como les quieren les tienen que cocinar y lavar la ropa”, agrega León.



A criterio de la economista Gabriela Montalvo, estos imaginarios hacen que tanto el trabajo doméstico como el artístico sean constantemente precarizados. Para ella, las leyes son parte de las respuestas que se deben dar frente a estas demandas, pero no son el único camino. “Nosotros pensamos que hacer un análisis económico que explique esta precariedad es una de las posibilidades. Lo otro es hablar del valor del trabajo más allá del producto final”.



Por eso, para este encuentro se han armado tres mesas de diálogos. La primera será Economías feministas y el trabajo en el arte. En esta charla, que se realizará mañana, a las 14:30, participarán Cristina Vega, Alejandra Santillana, María Fernanda Troya y Montalvo.



La segunda mesa, que se iniciará a las 16:00, lleva por nombre Doméstika: las experiencias. En este espacio estarán Glenda Rosero, Paulina Simon, Pablo Ortiz, Patricio Rivas y Paulina León.



Rivas, por ejemplo, compartirá su experiencia tratando de compaginar con su pareja el trabajo en casa y el cuidado de sus hijos. Es el coordinador de la comunidad de Facebook Papás presentes, donde comparte con otros padres inquietudes sobre temas de crianza.



En uso del tiempo, precariedad, arte, que se iniciará a las 17:30, estarán Carmen Corral, Alba Pérez y Paola de la Vega.



El encuentro continuará el miércoles con el taller Una mirada a la economía feminista, dictado por Montalvo y Amparo Armas. En este espacio se hablará sobre sostenibilidad de la vida versus el mercado y sobre herramientas para el trabajo artístico. Las inscripciones para el taller se pueden hacer a través de eiatearteactual@gmail.com.

El encuentro terminará el sábado 27 de octubre con el cierre de ‘Zoco’, una exposición que busca generar la activación del mercado del arte a través del trueque de servicios.