El Ecuador Jazz celebra sus 15 años

Elza Soares es una leyenda viva de la música popular brasileña. Con más de 60 años de carrera artística, esta oriunda de Río de Janeiro ha conquistado a varias generaciones a través de géneros como la samba, la bossa nova, el jazz, el rock y la electrónica.

A sus 81 años, Soares llegará a Quito para convertirse en la invitada principal de la XV edición del Festival Ecuador Jazz, que se inicia mañana, con la presentación de Anat Cohen y Trío Brasileiro y de Cory Henry and The Funk Apostles.



Durante su corta estadía, Soares será la protagonista de dos actividades: de un conversatorio que se celebrará el viernes a las 11:00, en el Teatro Nacional Sucre y del cierre de la gala de ese día, en el mismo escenario, en el que también participará Ibioko Trío.



Fabiola Pazmiño, directora de producción de la Fundación Teatro Sucre, cuenta que desde que empezaron a armar la cartelera para esta edición se buscó que la presencia de Soares coincida con la celebración del Día Internacional de la Mujer, para que su música y su testimonio de vida, lleno de tragedias y triunfos, afecte de alguna manera al público que la vaya a escuchar.



Pazmiño agrega que para esta edición se preparó la cartelera con la intención de que exista una presencia potente de mujeres, por eso a más de Soares al festival llegarán artistas como la baterista francesa Anne Paceo, la pianista ecuatoriana Lyzbeth Badaraco, y la cantante Cristina Morrison, que será la protagonista de una de los jam sessions.



Dentro de la cartelera de este año también están The Skatalites, una emblemática agrupación jamaiquina formada en la década de los sesenta, considerada la creadora del ska; Mark Guiliana, una de las figuras más representativas del jazz contemporáneo, quien ha trabajado a músicos como David Bowie; C4trío, un grupo venezolano que mezcla elementos de la música tradicional, el jazz y el world music, y Édouard Ferlet, uno de los pianistas más innovadores del jazz galo.



Dentro de la cartelera de músicos nacionales también estarán Los Noboa Cuarteto, Jazz de Barro, La Tunda, Juan Posso, The Gianni Bianchini Trío, Tonic, The Cathy Elliott Quartet, Rafael Rosa Group y Jazz The Roots, quienes serán los encargados de cerrar esta edición del festival.



La inclusión de grupos como La Tunda, Runa Jazz, o Jazz de Barro da cuenta que en esta edición también se busca promover la presencia de sonidos locales como la música marimbera del Pacífico, los sonidos andinos o la música nacional como el albazo, el san juanito, o el pasacalle.



Este año, el cierre del festival se mudará por primera vez de la Plaza del Teatro, un espacio que está cerrado por los trabajos complementarios del Metro, hacia el Parque Cumandá, donde el domingo 17 de marzo se presentará La Tunda, C4Trío y Jazz The Roots. Esta es la única presentación de acceso libre de toda la edición.

El costo de las entradas para los conciertos en el Teatro Sucre es de USD 20, 35 y 40.