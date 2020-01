Un nuevo grillo se suma a las especies de insectos del Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una nueva especie de grillo se suma a la lista de insectos de Ecuador. Esta fue nombrada Geogryllus nubilosus y, por el momento, solo ha sido hallada en el país. Su descubrimiento fue publicado a finales de 2019 en la revista rusa Zoosystematica Rossica. En este artículo se describen a otras dos nuevas especies para la ciencia, que fueron encontradas en Perú.

Las tres pertenecen al género Geogryllus, del cual no se habían registrado especies en América del Sur hasta el momento. Por eso, este descubrimiento permite aumentar la diversidad faunística de grillos en esta región.



Vladimir Izersky, entomólogo y uno de los dos autores del artículo, explica que la investigación es parte de los trabajos que realiza la Asociación para el desarrollo de los recursos naturales en Perú (Acrenap). Esta organización, de la cual Izersky es presidente, realiza estudios científicos en países de la región como: México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Surinam, Guyana y Ecuador.



En los últimos 15 años, este equipo ha encontrado y descrito 79 especies y 10 subespecies en el territorio ecuatoriano que, hasta ese momento, eran desconocidas para el mundo de la ciencia.



El último hallazgo se produjo en la zona de Puerto López, en la Costa ecuatoriana. La especie fue nombrada como Geogryllus nubilosus, en referencia a la nubosidad que está presente en el bosque donde fue encontrada.



Izersky cuenta que el equipo nunca imaginó que encontraría a este insecto en el área. Ese día, acudieron a la zona para realizar tareas que son parte del proyecto llamado Recuperación del Ecosistema Amazónico. El objetivo de este es estudiar la flora y fauna de los países amazónicos para promover su restauración.



Una vez en el lugar, los investigadores hallaron a dos individuos (una hembra y un macho). El laboratorio del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencia de Rusia y su Museo de Historia Natural fueron los encargados de identificar y confirmar que ambos pertenecían a una nueva especie para la ciencia. Los ejemplares permanecen en este instituto.



Izersky explica que esta especie no es numerosa, lo que explicaría que no haya sido hallada ni identificada antes por otros investigadores. Según el artículo científico, estos grillos se diferencian de otros de su género principalmente por la estructura de su cuerpo. Especialmente, por el sistema reproductivo del macho. Otras diferencias se relacionan con la coloración de su cuerpo y la forma de su cabeza.



En el artículo científico también se describe a las especies: G. mezai y G. doderoae. Ambas fueron encontradas en el departamento de Junín, en Perú. La primera fue hallada en la zona de amortiguamiento del bosque de protección Pui Pui, mientras que la segunda fue colectada cerca de Pacasmayo.

Izersky dice que estos descubrimientos necesarios para llevar a cabo los proyectos de reforestación de ecosistemas en ambos países. Además, por el momento estas especies son endémicas de cada zona.