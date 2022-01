Un joven gana USD 214 al día por hacer fila

Freddie Beckitt gana mucho dinero con uno de los trabajos más extraños y particulares del mundo, el joven les hace la fila a las personas ricas en Reino Unido.

El hombre es un camarero que decidió emprender un nuevo negocio para conseguir más ganancias. Lo que nunca se imaginó fue que llegaran a ser tantas.



Quien se hace llamar, “colador profesional”, inició hace tres años y, de acuerdo con una conversación que tuvo con el diario The Sun, ahora gana cuantiosas sumas al día.

El joven, de 31 años, señaló algunos de sus trabajos desde que decidió hacer filas para los ciudadanos que no quieren en Londres.

Y aunque parezca un trabajo bastante agotador, Beckitt lo convirtió en “un bello arte en virtud de ser londinense” y “se resiste a la tentación de llegar al frente”, destacó al citado diario.

Según especificó en la entrevista, el hombre gana alrededor de 160 libras esterlinas al día, es decir, aproximadamente USD 214 dólares.

Freddie Beckitt, a #London man, is a 'Linestander'. He makes Rs. 16,000/day just by standing in #line for

rich people. This is another example of #Time is #Money and how he values his money more than the time spent(the rich person values his/her time more)#Sneaker #Iphone pic.twitter.com/CENkIqJ8XQ