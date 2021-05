Insólito: suspenden juicio porque acusado se pegó la mano a una mesa

Este particular hecho fue protagonizado por Liam Norton, un ciudadano inglés, de 36 años, que estaba siendo juzgado junto a otras cinco personas por haber causado obstrucción en vía pública durante una manifestación que realizaron al frente de las instalaciones de una imprenta de periódicos situada en la ciudad de Broxbourne, en el condado de Hertfordshire, Inglaterra.

Según la ‘BBC’, Norton y compañía hacen parte de Extinction Rebellion, un movimiento social que utiliza la acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a gobiernos y otras instituciones. Esto con el fin de que actúen con justicia ante la emergencia climática y ecológica del planeta.

El suceso que llevó a la detención de estas personas ocurrió el pasado 4 de septiembre del 2020, cuando utilizaron vehículos y “estructuras de bambú” para retrasar la entrega de los periódicos de ese día.

Sin embargo, el caso volvió a tomar relevancia luego de que el 10 de mayo del 2021,Norton empezó a grabar el juicio con su celular y puso pegamento en su mano para adherirse a una mesa como señal de protesta.

La cuenta de Twitter de Extinction Rebellion hizo eco del video de Norton, quien manifestó en la grabación lo siguiente: “Me gustaría dejar claro que las palabras dichas por esta corte son completamente defraudantes (… ) lo único que hemos visto en estas décadas es un crimen organizado en este país y le preguntó a la jueza ¿A quién realmente sirve usted y defiende?’”.

Breaking: Liam, who is on trial for shutting down #Murdoch printworks to #FreeThePress last Sept. protested in court today.



"The only response is to show contempt, as you show contempt to this planet, and to ordinary citizens right to try and expose criminality." pic.twitter.com/CtJ7jXxw8Z