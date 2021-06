Así reaccionó una mujer después de que su esposo recibiera la tarjeta de otra familia en el Día del Padre

Redacción Elcomercio.com

Lo que debía ser un festejo alegre por el Día del Padre, se convirtió en un momento amargo para una pareja londinense. Todo a causa de un error en el envío de una tarjeta en la que estaba el nombre de Darren Wilson.

Wilson, de 52 años, residente de la localidad de Bexleyheath, en Londres, debía recibir una tarjeta en el correo de su hija Darcy, de 22 años, como regalo por el Día del Padre, pero un error en el proceso de producción hizo que una compañía ponga la tarjeta incorrecta en el sobre dirigido al hombre, y en su lugar le llegó una dirigida a ‘pops’ que estaba ‘firmada’ por un bebé de un año.

La esposa de Darren, Kerry, abrió la tarjeta y pensó que su pareja la había engañado y había tenido un hijo que mantenía en secreto.

La tarjeta decía: ¡Feliz primer día del padre siendo mi papá, y muchos más por venir! ¡En el momento en que te vi, supe que tenía el mejor “pops” (papi) que jamás podría haber! ¡Espero que tengas el mejor día de tu vida!”.

Después de leer el mensaje, la mujer destruyó la laptop, el teléfono y el televisor de Wilson, quien no se encontraba en casa, menciona el medio Daily Record de Reino Unido este 21 de junio del 2021.

En una declaración posterior al medio, Wilson contó que él estaba en el trabajo cuando Kerry abrió la tarjeta. “Ella está un poco paranoica desde hace 15 años porque yo era un chico un poco travieso. Pero ahora he cambiado”, dijo.

Y agregó que las cosas no se hubiesen complicado “si fuera una tarjeta genérica del Día del Padre, no sería tan malo, pero mis hijos me llaman pops. No tenía Mark, Paul o John escrito, es el apodo que todos mis hijos me dicen”.

Por su parte, Kerry, de 44 años, dijo sentirse avergonzada y recordó que cuando vio la palabra ‘pops‘ pensó que definitivamente era para su esposo. “Nuestros hijos lo llaman así y Darren también llama así a su padre. De la forma en que lo vi, era demasiada coincidencia para que no fuera cierto. Estaba llena de ira y de lágrimas. Había una mezcla de todo lo que estaba pasando”, declaró.

La mujer también comentó al medio que años atrás tuvieron problemas de infidelidad y recordó momentos difíciles de la relación. “Solo pensé’ Oh Dios, no otra vez ‘y, siendo un bebé pequeño, debe haber sucedido recientemente”.

Un error en el envío

La empresa responsable del intercambio de tarjetas conoció los hechos y se puso en contacto con la pareja. “No fue hasta que vi el correo electrónico de Funky Pigeon que me di cuenta de que era un error genuino”, agregó Kerry.

“Fue un malentendido enorme y me avergüenza la forma en que reaccioné. Nos hemos reconciliado ahora”, aseguró.

Un portavoz de la empresa expresó sus disculpas por lo sucedido que, según dijo, “resultó un error humano que fue inmediatamente rectificado”.

“Nos hemos puesto en contacto con nuestro cliente para disculparnos por las molestias que esto ha causado y hemos vuelto a emitir la tarjeta correctamente junto con un reembolso completo y también ofreceremos un obsequio”, dijo la compañía.