¿Qué es la tripofobia? La actriz colombiana Greecy Rendón lo padece

Greeicy Rendón padece de un extraño miedo. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

La actriz colombiana Greeicy Rendón ha estado en la mira de las redes sociales luego de haber dado a luz a Kai, su primer hijo, el pasado mes de abril, y por sus planes de volver a la industria de la música después de una de varios meses por la maternidad.

Sin embargo, la actriz hace varias semanas causó revuelo entre sus más de 20 millones de seguidores en Instagram al contar que padecía de una extraña fobia, que le hace insoportable ver algunas cosas.

Resulta que Mike Bahía, pareja de la actriz, se disponía a realizar algunas tareas hogareñas en las zonas verdes de la propiedad en la que viven. Rendón, quien afirma acompañarlo en algunas ocasiones, decidió hacerlo en esta oportunidad, pero no lo logró porque uno de los árboles en los que estaba trabajando el cantante tenía unos patrones circulares que le causaron una fuerte incomodidad.

“O sea, ustedes no saben las ganas que yo tengo de ayudarlo, pero es que amor, me paro aquí y no puedo ni mirar el árbol, él está quitando (frutos) y el tronquito del árbol, las béticas de la madera, pero ver este árbol precisamente, me causa de todo”, comentó la caleña.

Greecy Rendón sufre tripofobia

Finalmente, la cantante comentó que sufre de tripofobia, una extraña condición que le impide a la persona ver un patrón de agujeros juntos, en algunos lugares o superficies por la repulsión que le genera el impacto de las formas.



“Yo tengo tripofobia, busquen en internet lo que es y hay muchas cosas que me generan eso y este árbol me genera eso, se los voy a mostrar y ustedes véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que sufren tripofobia, para ver si esto les genera rechazo”, acotó Rendón.



“Mi hermana por ejemplo sufre tripofobia, pero ella dice que esto no le dio tanto, yo no puedo, mira ya me está picando todo solo de mirarlo”, agregó.

¿Qué la puede causar?

Según algunos expertos en psicología, este padecimiento puede estar relacionado con procesos evolutivos, pues a lo largo de la historia el ser humano ha adquirido actitudes y cualidades que le han permitido sobrevivir.

En este caso, la tripofobia puede estar relacionada con las pieles de animales venenosos y estructuras vegetales dañinas, que le han provocado infortunios en la antigüedad.



Por otro lado, la sensación de incomodidad también puede estar relacionada con la capacidad de procesamiento cerebral, ya que en algunos casos en que sucede este tipo de sensaciones el cerebro no es capaz de moldear las imágenes.



"Si el cerebro no puede asimilarlas eficientemente, requiere más oxígeno, más energía, en detrimento de otros procesos, cosa que explicaría la incomodidad visual, cansancio en los ojos, dolor de cabeza, o distorsión en el procesamiento de los imputs cinestésicos, es decir, la percepción de la propia piel", explicó el psicólogo Arnold J. Wilkins a la 'BBC'.

