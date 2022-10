Esposa aceptó que su esposo estuviera con su expareja y se casaron los tres

La esposa tuvo la iniciativa de ver a su pareja feliz y cedió. Foto: @khaarbeqaraar

¿Siente que tener una sola pareja no es suficiente para usted y por eso cree que merece dos? Eso le sucedió a una mujer que aceptó junto a su marido incluir a una tercera persona en el matrimonio.

La historia se sitúa en la ciudad de Tirupati del distrito Chittoor, en el estado de Andhra Pradesh al sur de la India, en donde el creador de contenido Kalyan junto con su esposa de dos años de relación llamada Velma decidieron incluir a la expareja en su nueva relación poliamorosa.

Kalyan, antes de estar casado, tuvo una relación con la conocida influencer Nithya Sree, pero terminaron debido a la lejanía que había entre ellos, según el medio local India Times.

¿Cómo surgió todo?

Con el tiempo, Vimala notó que su esposo no estaba tan feliz y andaba siempre de mal humor y, es por eso que la mujer preocupada por la situación, cuando se enteró de que el hombre aún seguía enamorado de su ex, y que ella se mudaría a la misma ciudad en donde residen, no dudó en contactarse con ella para incluirla en su vínculo.

De hecho, todo va tan en serio que el pasado 24 de septiembre Kalyan a través de su Twitter @khaarbeqaraar dio a conocer una foto en la que se ve dichoso disfrutando de su boda. Allí aparece junto a su primera esposa y la nueva integrante de su corazón, Nithya Sree.

Como era de esperarse, la publicación generó diversos comentarios en las redes sociales, unos a favor y otros en contra. Mientras que varios internautas apoyan esta manifestación de amor, otros quedaron impactados y aseguraron que “no harían lo mismo”.

¿Qué son las relaciones poliamorosas?

“Ser poli significa que puede tener más de una relación a la vez, con el completo apoyo y confianza de todas las parejas implicadas” y es por eso que la palabra poligamia significa literalmente muchos amores (en latín), de acuerdo con el medio BBC.

Las primeras investigaciones sobre el estilo de vida poliamoroso tardaron décadas en publicarse. "Ponen en entredicho valores fundamentales de la gente y además no hay una sola manera de ser 'poli'. Lo único que todos ellos tienen en común es la apertura, comprensión, confianza y aceptación de todas sus parejas", dijo Terri Conley, de la Universidad de Michigan (EE.UU.), al medio citado.

