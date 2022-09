Novia plantada en el altar decide seguir con su boda de USD 13 000

Una joven de 27 años decidió seguir con su fiesta de boda, a pesar de que su novio la dejó plantada en el altar.

El hecho, como si de una película se tratase, ocurrió en Reino Unido.

Kayley Stead hizo su entrada con su vestido de novia, dio un discurso e hizo los bailes tradicionales.

Aunque su pareja no se presentó, esto no fue impedimento para que ella continuara con su fiesta planificada que costó más de USD 13 000.

La familia, los padrinos y las damas de honor apoyaron a Stead durante la noche, según el medio The Sun. Incluso, los amigos del novio le dieron un mano.

Kayley Stead had spent her life savings on her wedding and wasn’t about to let it all go to waste… even without a groom.https://t.co/g0QLqm5X3v