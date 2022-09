Álbum de Mundial genera protestas y mercado negro en Argentina

El álbum del Mundial Catar ha causado problemas en Argentina. Foto: Internet

Escasez de sobres, surgimiento de un mercado negro con sobreprecios, largas filas y protestas de los kiosqueros son algunos de los problemas ocasionados por el álbum del Mundial Catar 2022 en Argentina. Esto ha generado que el Gobierno tome medidas para controlar esta situación.

Según los medios de comunicación argentinos esta situación se evidenció desde el lunes 29 de agosto cuando los propietarios de kioscos se movilizaron a la sede de la empresa Panini, en la localidad bonaerense de Martínez.

Reclamaron por la exclusividad de la venta de los cromos, aludiendo que fueron traicionados porque hay nuevos puntos de venta en supermercados y tiendas.

“Desde hace una semana no podemos conseguir las figuritas y hace cuatro años que le vendemos las colecciones a la empresa, ahora vemos cómo entregan a supermercados, estaciones de servicio”, se quejó en agosto el vicepresidente de la Unión de Kioskeros de la República de Argentina, Ernesto Acuña, en diálogo con Radio Continental.

Gobierno toma medidas y anima a denunciar

Este miércoles 21 de septiembre de 2022, el portal BioBiochile.cl publicó que la Secretaría de Comercio Trasandina tuvo una reunión con funcionarios del Gobierno, directivos de la empresa Panini y kiosqueros de todo el país.

La subsecretaria Anastasia Daicih fue la encargada de mediar en la cita, según confirmó el medio Perfil.

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal informó que la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (Ufeci) recomendó comprar láminas y álbumes del Mundial Qatar 2022 en puntos habilitados, ante la proliferación de estafas en redes sociales y servicios de mensajería con falsas ofertas de estos productos.

El engaño consiste en el ofrecimiento de paquetes, que incluyen promociones, pero una vez realizados los pagos electrónicamente al vendedor anónimo, él mismo corta el contacto y no envía el producto prometido.

La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolín, recomendó en caso de resultar víctima de una estafa formular la denuncia en la comisaría o en la oficina que corresponda al domicilio, y reportar el caso mediante un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar.

Estafas, escasez e historias conspiratorias

Según los medios de comunicación, en Argentina se han creado grupos de Telegram y Facebook para cambiar y revender, también hay sobreprecios de hasta el 60% del valor real autorizado lo que también ha perjudicado el negocio.

En el portal DW.com se explica que lo que ocurre en Argentina no se había visto antes. "En el transporte público venden láminas falsas, en internet se vende una figura por el precio de 300 pesos los sobres o la gente se golpea para conseguir algo para pegar en sus álbumes".

Además, en la nota se agrega que "No hay claridad de los motivos reales de la escasez, aunque probablemente se trate de una demanda no esperada por Panini, a poco más de dos meses del comienzo del Mundial. Sin embargo, no faltan los conspiranoicos: algunos dicen que hay escasez de papel o que las láminas se venden a Brasil antes que a Argentina, porque allá pagan mejor".