Novia escribe una carta de amor y le responden con correcciones ortográficas

Diario El Tiempo Colombia

Las cartas de amor, los pequeños detalles y las citas románticas, son solo algunas de las cosas que los enamorados hacen a sus parejas para expresar lo mucho que las quieren. Sin embargo, son pocos los que lo hacen.

Una joven, con el usuario @lula28v en Twitter, fue una de esas contadas personas que hacen cartas. No obstante, la reacción del su novio, tal vez, no era la que ella esperaba.

De acuerdo con su video compartido en dicha red social, @lula28v mostró que su novio recibió la misiva y después de leerla, empezó a corregir uno que otro error ortográfico.

​

De hecho, en las imágenes se ve como el joven usa un marcador rojo para tachar y agregar tildes mientras lee detenidamente la carta.

La joven compartió el metraje con una descripción que dice: “Le regalé una carta a mi novio y se puso a corregir las tildes”.

LE REGALE UNA CARTA A MI NOVIO Y SE PUSO A CORREGIRME LOS TILDES pic.twitter.com/wEoYHTFhT3 — ludmila🥀 (@lula28v) November 16, 2022

El video se volvió viral rápidamente. Pues, hasta el momento, tiene más de 1.8 millones de visualizaciones y cientos de comentarios.

Algunos internautas reaccionaron con humor y otros con indignación por la reacción del joven al recibir un detalle de su novia.

“Tenía un ex que nunca me quiso escribir una carta porque tenía miedo de que se la corrigiera", "mi novio actual me escribió cartas siempre y comenzaba disculpándose por su ortografía y era lo más bonito de la vida”, “la próxima hacedla en Word pasa el corrector antes, se la pasas por mail” y “yo sería ese novio”, fueron algunos de los comentarios.

