El misterio de las ovejas que llevan días caminando en círculos en China

Desde hace varios días, un extraño fenómeno se registra en una granja de la región de Mongolia Interior, en el norte de China. Allí, docenas de ovejas han estado caminando en círculos y se desconoce hasta ahora la causa.

El extraño comportamiento, capturado por una cámara de seguridad, muestra al rebaño marchando continuamente en el sentido de las agujas del reloj, en un círculo casi perfecto en una granja.

En las imágenes se pueden apreciar algunas otras ovejas mirando desde fuera de la rotación, mientras que otras por momentos permanecen inmóviles en el centro.

El video de la extraña escena fue difundido por el medio estatal chino People's Daily, que informó que las ovejas están perfectamente sanas y que la causa de su comportamiento sigue siendo un misterio.

La dueña del rebaño, identificada como la señora Miao, afirmó que todo comenzó con unas pocas ovejas antes de que se uniera todo el rebaño. Aunque hay 34 corrales de ovejas en la granja, solo los animales del corral número 13 han estado actuando de esta manera.

Las ovejas han estado en ese movimiento desde el 4 de noviembre pasado. No está claro si se detienen para comer o beber.

