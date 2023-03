Mujer de 102 años da clases de ejercicio físico en EE.UU.

La historia de una mujer de 102 años identificada como Jean Bailey se ha viralizado en las redes sociales. Ella lidera clases de ejercicio físico en Nebraska, Estados Unidos.

El Elk Ridge Village Dial Senior Living es un asilo en el cual viven adultos mayores. En su página web se describe que hay combinación entre comodidad, cuidado y un estilo de vida activo. Está ubicado en un vecindario al aire libre y tiene un tamaño de 24 hectáreas.

El canal de televisión KETV 7 dio a conocer la historia de Bailey, una persona que ha vivido más de un centenario y tiene una vitalidad envidiable.

Junto con otros adultos mayores, cuatro veces por semana, ella lleva a cabo rutinas de ejercicio que realiza en uno de los pasillos de este lugar.

“Simplemente creo que es muy importante mantener el cuerpo ocupado además de la mente. Es muy importante mantener la mente ocupada”, declaró Bailey.

De todos los adultos, ella es la mayor y, según sus compañeros, es bromista y con una elasticidad impresionante.

Bailey señala que no está en sus planes dejar de realizar esta labor. “Dios te permite quedarte así, y no estoy segura de por qué, así que hay cosas que debo hacer todavía”, declaró.

Jean Bailey, 102, leads an exercise class for women at the senior living home where she lives in Omaha.



Everyone puts in top effort, as Bailey expects. https://t.co/yZ42gguUMa pic.twitter.com/wYmRJil5oD