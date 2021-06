El médico que atendió a la princesa Diana reveló detalles de su muerte, por primera vez

Luego de casi 20 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, el médico MoSef Dahman, que la atendió la noche del 31 de agosto de 1997 en la sala de emergencias de un hospital de París, Francia, rompió el silencio para revelar detalles de aquel día, según reporta Inbobae.

Dahman, de 33 años en ese entonces, se encontraba de guardia la noche del accidente. Estaba descansando en la sala de servicio del hospital cuando fue notificado del ingreso a emergencias de una mujer.

“No me dijeron que era Lady Di, pero sí que hubo un accidente grave que involucraba a una mujer joven. La organización del hospital Pitié-Salpêtrière era muy jerárquica. Entonces, cuando recibías una llamada de un colega de alto nivel, eso significaba que el caso era particularmente serio”, comentó Dahman en una entrevista exclusiva del diario británico Daily Mail.

