Un hombre de Nueva York pasó de profesor a paseador de perros y ganar USD 120 000 al año

Un estadounidense de 32 años identificado como Michael Josephs dejó su trabajo como profesor para dedicarse a pasear perros. Su historia se viralizó desde el jueves 2 de febrero de 2023.

En abril del 2019 el docente buscaba ingresos adicionales, de un par de clientes con sus mascotas se transformaron en una decena, y en cuestión de semanas, el hombre había conseguido tantos que se percató de que podía dedicarse a dicha actividad a tiempo completo.

En ese entonces, Josephs era profesor en una escuela dirigida a niños con necesidades especiales, ubicada en el distrito de Manhattan. Ganaba un sueldo de USD 40 000 al año, considerado como un salario "ni alto, ni bajo" entre los ciudadanos de Nueva York.

La decisión de dejar la docencia

En aquel abril se lanzó a cumplir lo que había anhelado, dejar su trabajo formal y ser paseador llamado Parkside Pups.

El camino al éxito del neoyorquino no estuvo libre de obstáculos. Al final de dicho año, Michael ganó menos dinero de lo que habría conseguido si se hubiera quedado en su puesto de profesor. Su cuenta se cerró en unos USD 35 000. Sin embargo, notaba que su ánimo había mejorado mucho.

Unos meses después, con la pandemia del covid-19 sus vecinos comenzaron a llamarlo y confiarle sus mascotas por el miedo de salir al exterior. A los pocos días tuvo que incrementar personal y contrató cinco nuevos ayudantes.

"Me sorprende el estilo de vida que puedo llevar siendo el propietario de un negocio", explicó a The New York Post.

"Parkside Pups" comenzó a generar una ganancia de USD 120 000 al año, lo cual le permitió a Michael iniciar el proceso de compra de una casa nueva y establecer un fondo para la universidad de su hijo de un año.

"Amo este negocio. Los perros siempre lo han sido todo para mi", contó alegre por su nuevo el rol de emprendedor.

