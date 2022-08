Estudiantes regalan un auto a su profesor en Estados Unidos

Un grupo de estudiantes se organizó y le regaló un carro a su profesor de matemáticas que se tardaba cuatro horas en llegar desde su casa a su trabajo.

Julio Castro es profesor de matemáticas en la secundaria Yula Boys High School en Estados Unidos y todos los días se levantaba a las 04:30 y regresaba a su casa a las 21:30. Su medio de transporte era una patineta y el bus.

Un día, uno de sus estudiantes lo vio buscando carros en Internet que cuesten USD 1 500.

Según el medio Los Angeles Times, los estudiantes, docentes, padres y directivos de la institución se organizaron y recaudaron USD 30 000.

Con esos fondos lograron comprarle un auto Mazda 3 del 2009 usado con un año de seguro y gasolina pagos.

El maestro se ganó el respeto y la simpatía de sus estudiantes por el sacrificio y su actitud en clases. Julio, a pesar del largo viaje que tiene que realizar todos lo días, siempre se sentaba en su hora de almuerzo para conversar con sus estudiantes e incluso, se quedaba más tiempo del que su contrato lo estipulaba, para atender a sus guiados y de otros salones.

Esta semana el maestro fue citado por sus alumnos en el colegio. Lo estudiantes se habían excusado en un supuesto evento.

Julio se encontró con videos y discursos que sus dirigidos prepararon antes de entregarle lo que ahora es su nuevo medio de transporte.

High school students at Yula Boys School in LA surprised their teacher with a car today. They spent the summer raising over $13,000 and orchestrated an elaborate reveal today on campus. Vibe is unreal, the students were freaking out all afternoon. pic.twitter.com/YVcVwqiMjk