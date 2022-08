Arqueólogo Carter robó tesoros de Tutankamón, según una carta

La tumba del faraón Tutankamón fue identificada cuando Howard Carter la descubrió el 4 de noviembre de 1922. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Al cumplir los 100 años del descubrimiento de la la tumba de Tutankamón, nuevamente se despiertan las sospechas, especialmente entre los egipcios, de que su descubridor, el arqueólogo británico Howard Carter, hurtó varios objetos antes de que el sepulcro se abriera oficialmente.

Aunque las dudas han estado presentes durante mucho tiempo era muy difícil encontrar pruebas, hasta ahora, que el periódico británico 'The Observer' ha publicado un fragmento de una carta escrita por Sir Alan Gardiner, un destacado filólogo inglés, miembro del equipo de Carter y quien le ayudó a traducir los jeroglíficos de la tumba.

Según esa carta, Carter habría entregado a Gardiner un amuleto que se usaba como ofrenda, asegurándole que no procedía de la tumba.

Sin embargo, Gardiner le mostró el objeto a Rex Engelbach, el entonces director británico del Museo Egipcio de El Cairo, quien al examinarlo, dijo que coincidía con otros artículos encontrados en la tumba.

Molesto, Gardiner escribió la carta al arqueólogo y lamentó ser parte de ese hecho. Esta misiva que es parte de una colección privada y que se publicará completa junto a otras en un próximo libro de Oxford University Press, 'Tutankhamon and the Tomb that Changed the World' (Tutankamón y la tumba que cambió el mundo).

Libro

El texto fue escrito por Bob Brier, un destacado egiptólogo estadounidense de la Universidad de Long Island, quien menciona que esta carta es una prueba definitiva.

El hallazgo en 1922 de la bóveda funeraria del niño rey, llena de tronos, carros y miles de objetos, captó la atención todos y renovó el interés por el Antiguo Egipto. Desde la fecha, algunos egiptólogos han cuestionado la afirmación de Carter de que los tesoros de la tumba habían sido saqueados en la antigüedad.